Маршанд разделил 5-е место по голам в истории «Бостона» с Бурком
Брэд Маршанд вышел на пятое место по голам в истории «Бостона».
Нападающий «Брюинс» сделал дубль в матче против «Каролины» (2:3).
Теперь на счету Брэда Маршанда 908 (395+513) очков в 994 играх в НХЛ.
Он повторил достижение Рэя Бурка (395 шайб), разделив с ним пятое место по голам в истории «Бостона».
Четвертое место занимает Рик Миддлтон (402), третье – Патрис Бержерон (427), второе – Фил Эспозито (459). Рекордсмен – Джонни Бьюсик (545).