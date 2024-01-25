Маршанд разделил 5-е место по голам в истории «Бостона» с Бурком

Брэд Маршанд вышел на пятое место по голам в истории «Бостона».

Нападающий «Брюинс» сделал дубль в матче против «Каролины» (2:3).

Теперь на счету 908 (395+513) очков в 994 играх в .

Он повторил достижение (395 шайб), разделив с ним пятое место по голам в истории « ».

Четвертое место занимает Рик Миддлтон (402), третье – (427), второе – Фил Эспозито (459). Рекордсмен – Джонни Бьюсик (545).