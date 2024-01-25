Маршанд разделил 5-е место по голам в истории «Бостона» с Бурком

Теги рейтинги Бостон Патрис Бержерон НХЛ Рэй Бурк Фил Эспозито Брэд Маршанд Рик Миддлтон Джонни Бьюсик Хоккей

Брэд Маршанд вышел на пятое место по голам в истории «Бостона».

Нападающий «Брюинс» сделал дубль в матче против «Каролины» (2:3).

Теперь на счету Брэда Маршанда 908 (395+513) очков в 994 играх в НХЛ.

Он повторил достижение Рэя Бурка (395 шайб), разделив с ним пятое место по голам в истории «Бостона».

Четвертое место занимает Рик Миддлтон (402), третье – Патрис Бержерон (427), второе – Фил Эспозито (459). Рекордсмен – Джонни Бьюсик (545).

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1 комментарий
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Дойдёт до третьего? Или четвёртое будет предел?
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