Костин забросил 8-ю шайбу в сезоне НХЛ. У него 5+4 в 13 играх после обмена в «Сан-Хосе»

Клим Костин забросил 8-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Форвард стал автором единственной шайбы « » в матче с « » (1:2) в регулярном чемпионате . Его признали третьей звездой встречи.

На счету стало 13 (8+5) очков в 46 играх в текущем сезоне. После обмена в «Шаркс» из «Детройта» – 9 (5+4) баллов в 13 играх.

Сегодня Клим (17:06, 2:10 – в большинстве, «0») нанес 2 броска в створ, применил 2 силовых приема и получил малый штраф. Статистика потерь и перехватов – 1:1.