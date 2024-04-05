Костин забросил 8-ю шайбу в сезоне НХЛ. У него 5+4 в 13 играх после обмена в «Сан-Хосе»

Теги Сан-Хосе Лос-Анджелес НХЛ Клим Костин Хоккей

Клим Костин забросил 8-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Форвард стал автором единственной шайбы «Сан-Хосе» в матче с «Лос-Анджелесом» (1:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Его признали третьей звездой встречи. 

На счету Костина стало 13 (8+5) очков в 46 играх в текущем сезоне. После обмена в «Шаркс» из «Детройта» – 9 (5+4) баллов в 13 играх. 

Сегодня Клим (17:06, 2:10 – в большинстве, «0») нанес 2 броска в створ, применил 2 силовых приема и получил малый штраф. Статистика потерь и перехватов – 1:1. 

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6 комментариев
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Ответ Доля Кузьмин
Не знаю почему, но Костин и Тренин мне нравятся, хотя статистикой не поражают. почему то верится в их будущее в НХЛ несмотря ни на что
Так они ролевики для третьего звена, причем Тренин в этом плане давно уже состоявшийся и очень даже полезный игрок. Наверное, ближайшая ассоциация, приходящая на ум - Брылин, такой же незаметный герой. Костина всё ещё штормит, но у Акул настолько некому играть, что тут он вполне может быть одним из стабильных игроков 2-3 звена, набирающих 50+ очков, обрабатывающих в меньшинстве и у бортов при вбросах в зону.
+7
-1
+6
Не знаю почему, но Костин и Тренин мне нравятся, хотя статистикой не поражают. почему то верится в их будущее в НХЛ несмотря ни на что
+3
-1
+2
После перехода в Сан-Хосе время игровое у Костина прибавилось, почти в два раза.
+2
0
+2
Ответ Доля Кузьмин
Не знаю почему, но Костин и Тренин мне нравятся, хотя статистикой не поражают. почему то верится в их будущее в НХЛ несмотря ни на что
Они всегда бьются,таких там ценят.
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Ответ srs
Неплохие показатели по гол+пас как и говорилось для команды около-ахловского уровня. Такие ребята готовы покорять бомбардирские списки Кахаэль! Стоит выписать контракт в Ак Барсе с з/п за пределами топ-10. Троица Костин, Кателевский, Дыняк звено скрытое первое
Скорее чекинг лайн)
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