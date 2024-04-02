Костин забросил 7-ю шайбу в сезоне НХЛ. У него 4+4 в 12 матчах после обмена в «Сан-Хосе»
Клим Костин забросил 7-ю шайбу в сезоне НХЛ.
Форвард «Сан-Хосе» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (2:4).
В активе нападающего стало 12 (7+5) очков в 45 играх в текущем сезоне.
В 12 матчах после обмена в «Шаркс» из «Детройта» – 8 (4+4) баллов при полезности «минус 8».
Сегодня Костин (15:19, 0:10 – в большинстве, «минус 1») реализовал единственный бросок в створ и применил 5 силовых приемов. Статистика потерь и перехватов – 1:1.