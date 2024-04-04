Канада планирует обратиться к Кросби по участию на ЧМ-2024. Капитан «Питтсбурга» и Бедард могут сыграть в одной команде

Канада проявляет интерес к участию Сидни Кросби на ЧМ-2024.

Руководители канадской команды планирует обратиться к капитану « » относительно возможного участия на турнире, если команда не попадает в розыгрыш Кубка Стэнли.

Ранее появилась информация, что канадцы уже связались с форвардом «Чикаго» Коннором Бедарда для оценки его интереса, чтобы сыграть на чемпионате мира. Ожидается, что хоккеист согласится.

36-летний набрал 84 (39+45) очка в 75 матчах регулярного чемпионата в этом сезоне.

Кросби в карьере сыграл на двух чемпионах мира: 2006 году и 2015 году, когда обыграла команду России (6:1) в финале. Тогда Сидни набрал 10 (3+7) очков в 6 играх турнира.

по хоккею в 2024 году состоится в чешских городах Прага и Острава с 10 по 26 мая.