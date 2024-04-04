Канада планирует обратиться к Кросби по участию на ЧМ-2024. Капитан «Питтсбурга» и Бедард могут сыграть в одной команде

Теги Питтсбург Сидни Кросби Сборная Канады по хоккею с шайбой НХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Канада проявляет интерес к участию Сидни Кросби на ЧМ-2024.

Руководители канадской команды планирует обратиться к капитану «Питтсбурга» относительно возможного участия на турнире, если команда не попадает в розыгрыш Кубка Стэнли.

Ранее появилась информация, что канадцы уже связались с форвардом «Чикаго» Коннором Бедарда для оценки его интереса, чтобы сыграть на чемпионате мира. Ожидается, что хоккеист согласится.

36-летний Сидни Кросби набрал 84 (39+45) очка в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.

Кросби в карьере сыграл на двух чемпионах мира: 2006 году и 2015 году, когда сборная Канады обыграла команду России (6:1) в финале. Тогда Сидни набрал 10 (3+7) очков в 6 играх турнира.

Чемпионат мира по хоккею в 2024 году состоится в чешских городах Прага и Острава с 10 по 26 мая.

8 комментариев
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Кросби чемпионом мира стал в 2015 году, а не в 2017
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Ради такого точно стоит смотреть этот ЧМ.
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Если это случится, то в этом году состав у Канады конечно будет весьма годный.
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и Летанга тяните...самый известный из играющих канадцев, кто не играл за взрослую сборную
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В другом настоящем мире, было бы шикарно, под завершение карьеры, собрать парней на чм, того драфта, плюс минус два года. Флери, кросби, гецлаф, перри, уэбер, бержерон, тэйвз, ови, малкин.
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Кросби сыграл не нескольких чемпионатах мира. Помню в 2006 точно был.
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После прошлогоднего УГ ЧМ, видать, организаторы сделали выводы, подняли призовые.
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Ответ arnoldstallone
Кросби сыграл не нескольких чемпионатах мира. Помню в 2006 точно был.
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