Бедард и Мактавиш могут сыграть за сборную Канады на ЧМ-2024

Канада рассчитывает на участие Коннора Бедарда и Мэйсона Мактавиша на ЧМ-2024.

Генеральный менеджер канадской команды Рик Нэш обратился к нападающим « » и « », чтобы оценить их интерес к участию на турнире.

В нынешнем сезоне 18-летний набрал 58 (21+37) очков при полезности «минус 38» в 61 матче регулярного чемпионата при среднем игровом времени 19:45.

21-летний отметился 42 (19+23) баллами при полезности «минус 23» в 64 играх при среднем игровом времени 16:16.

Чемпионат мира по хоккею в 2024 году состоится в чешских городах Прага и Острава с 10 по 26 мая.