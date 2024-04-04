Бедард и Мактавиш могут сыграть за сборную Канады на ЧМ-2024

Теги Чикаго Анахайм Рик Нэш Сборная Канады по хоккею с шайбой НХЛ ЧМ по хоккею Коннор Бедард Мэйсон Мактавиш Хоккей

Канада рассчитывает на участие Коннора Бедарда и Мэйсона Мактавиша на ЧМ-2024.

Генеральный менеджер канадской команды Рик Нэш обратился к нападающим «Чикаго» и «Анахайма», чтобы оценить их интерес к участию на турнире.

В нынешнем сезоне 18-летний Коннор Бедард набрал 58 (21+37) очков при полезности «минус 38» в 61 матче регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 19:45.

21-летний Мэйсон Мактавиш отметился 42 (19+23) баллами при полезности «минус 23» в 64 играх при среднем игровом времени 16:16.

Чемпионат мира по хоккею в 2024 году состоится в чешских городах Прага и Острава с 10 по 26 мая.

4 комментария
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-60 на двоих)
+4
0
+4
Буду ждать Флери в воротах, пусть выиграет первый свой чм
+3
0
+3
Ответ Artem15
Буду ждать Флери в воротах, пусть выиграет первый свой чм
Справедливо!
+2
0
+2
Почему бы и нет, посмотрим..👍
+1
0
+1
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