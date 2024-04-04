Бедард и Мактавиш могут сыграть за сборную Канады на ЧМ-2024
Канада рассчитывает на участие Коннора Бедарда и Мэйсона Мактавиша на ЧМ-2024.
Генеральный менеджер канадской команды Рик Нэш обратился к нападающим «Чикаго» и «Анахайма», чтобы оценить их интерес к участию на турнире.
В нынешнем сезоне 18-летний Коннор Бедард набрал 58 (21+37) очков при полезности «минус 38» в 61 матче регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 19:45.
21-летний Мэйсон Мактавиш отметился 42 (19+23) баллами при полезности «минус 23» в 64 играх при среднем игровом времени 16:16.
Чемпионат мира по хоккею в 2024 году состоится в чешских городах Прага и Острава с 10 по 26 мая.