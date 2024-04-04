Корнилов о плей-офф: «MVP будет признан вратарь. Предположу, что им будет Исаев из «Локомотива». Он играет без провалов, спокойно, хладнокровно, делает ключевые спасения»

Теги Локомотив Трактор КХЛ Кубок Гагарина Кирилл Корнилов Денис Алексеев Даниил Исаев Максим Березкин Хоккей

Кирилл Корнилов высказал мнение о том, кто станет самым ценным игроком плей-офф.

«Как бы плей-офф не закончился, думаю, что MVP будет признан вратарь. Предположу, что им будет Даниил Исаев из «Локомотива».

В моем представлении именно «Локомотив» является главным претендентом на Кубок Гагарина. Мы не знаем, как сложится полуфинальная серия и с кем «Локомотив» будет играть в финале, если пройдет «Трактор», но по двум раундам – против ЦСКА и «Авангарда» – кого-то одного в составе «Локомотива» выделить достаточно сложно.

Да, в серии против ЦСКА здорово действовал Денис Алексеев, да, в серии против «Авангарда» на первый план вышел Максим Березкин.

Но Исаев был стабилен и хорош, он играет без провалов, спокойно, хладнокровно, делает ключевые спасения в самых тяжелых ситуациях. Это лучший игрок «Локомотива» и в сезоне, и в плей-офф», – сказал комментатор Кирилл Корнилов.

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1 комментарий
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Да, какой то Корнилов предполагает, а хоккейный бог, который находится в столице российского хоккея Челябинске, располагает. Так вот он решил, что КГ будет в этом году у Трактора, а MVP будет Шабанов Максим. Да, вопросов не надо, комментариев тоже. Всем спасибо за внимание!
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