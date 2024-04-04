Корнилов о плей-офф: «MVP будет признан вратарь. Предположу, что им будет Исаев из «Локомотива». Он играет без провалов, спокойно, хладнокровно, делает ключевые спасения»

Кирилл Корнилов высказал мнение о том, кто станет самым ценным игроком плей-офф.

«Как бы плей-офф не закончился, думаю, что MVP будет признан вратарь. Предположу, что им будет из «Локомотива».

В моем представлении именно «Локомотив» является главным претендентом на . Мы не знаем, как сложится полуфинальная серия и с кем « » будет играть в финале, если пройдет « », но по двум раундам – против ЦСКА и «Авангарда» – кого-то одного в составе «Локомотива» выделить достаточно сложно.

Да, в серии против ЦСКА здорово действовал , да, в серии против «Авангарда» на первый план вышел Максим Березкин.

Но Исаев был стабилен и хорош, он играет без провалов, спокойно, хладнокровно, делает ключевые спасения в самых тяжелых ситуациях. Это лучший игрок «Локомотива» и в сезоне, и в плей-офф», – сказал комментатор Кирилл Корнилов.