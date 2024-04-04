Вячеслав Уваев: «Кучеров уже достиг звания великого русского игрока в НХЛ. Никита меньше раскручен по сравнению с Малкиным и Овечкиным, но он в одном ряду с ними»

Теги Тампа-Бэй Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ Вячеслав Уваев Никита Кучеров Хоккей

Вячеслав Уваев оценил игру Никиты Кучерова в НХЛ.

Форвард «Тампы» сделал три голевые передачи в матче с «Торонто» (4:1). Теперь на счету Кучерова 130 (42+88) баллов в 74 играх чемпионата. Он обновил свой рекорд по очкам среди россиян за сезон в НХЛ.

«Кучеров уже достиг звания великого русского игрока в НХЛ. У него прекрасный возраст, он не роняет планку, и еще много лет будет радовать любителей хоккея по обе стороны океана своим мастерством. То, как он работает и не любит проигрывать, всегда отличало его.

Никита может быть просто меньше раскручен по сравнению с такими великими мастерами, как Малкин и Овечкин. Но я думаю, что он уже в одном ряду с ними, мы все-таки говорим о двукратном победителе Кубка Стэнли, обладателе множества рекордов. И он еще побьет много рекордов», – сказал тренер Вячеслав Уваев, работавший с Кучеровым в «Красной Армии».

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4 комментария
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Возможно он просто младше их и кумулятивный эффект еще не накопил такой степени раскрутки. Так что все будет - играет ведь на запредельном уровне...
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В чем-то согласен. Никита побил собственный рекорд результативности среди российских хоккеистов, а поста до сих пор нет. Странно как минимум и неоперативно,как максимум.
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Ответ paster_bibo
Возможно он просто младше их и кумулятивный эффект еще не накопил такой степени раскрутки. Так что все будет - играет ведь на запредельном уровне...
Про Овечкина и Малкина говорили уже в самом начале их карьеры в НХЛ. Как это не парадоксально, но первые раскрутились еще до массового распространения тв и стали нарицательными у домохозяек. Сейчас из-за доступности информации все стало более нишевым. Быстрого водителя ферстапеным и хэмилтоном, как шумахером в своем время, не назовут
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