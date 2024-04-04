Вячеслав Уваев: «Кучеров уже достиг звания великого русского игрока в НХЛ. Никита меньше раскручен по сравнению с Малкиным и Овечкиным, но он в одном ряду с ними»

Вячеслав Уваев оценил игру Никиты Кучерова в НХЛ.

Форвард « » сделал три голевые передачи в матче с «Торонто» (4:1). Теперь на счету Кучерова 130 (42+88) баллов в 74 играх чемпионата. Он обновил свой рекорд по очкам среди россиян за сезон в .

«Кучеров уже достиг звания великого русского игрока в НХЛ. У него прекрасный возраст, он не роняет планку, и еще много лет будет радовать любителей хоккея по обе стороны океана своим мастерством. То, как он работает и не любит проигрывать, всегда отличало его.

Никита может быть просто меньше раскручен по сравнению с такими великими мастерами, как и . Но я думаю, что он уже в одном ряду с ними, мы все-таки говорим о двукратном победителе Кубка Стэнли, обладателе множества рекордов. И он еще побьет много рекордов», – сказал тренер Вячеслав Уваев, работавший с в «Красной Армии».