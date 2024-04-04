Алексей Терещенко: «Кучеров – игрок невероятного уровня, звезда мирового хоккея. Как Овечкин, Малкин и многие другие»
Алексей Терещенко считает Никиту Кучерова игроком невероятного уровня.
Нападающий «Тампы» сделал три голевые передачи в матче с «Торонто» (4:1). Теперь на счету Кучерова 130 (42+88) баллов в 74 играх чемпионата.
Он обновил свой рекорд по очкам среди россиян за сезон в НХЛ.
«Я не раз говорил, что Никита – игрок невероятного уровня. Он звезда мирового хоккея и никак иначе. Как Саша Овечкин, Женя Малкин и многие другие. Их перечислять можно долго. Он как и другие, кто заработал себе мировое имя и продолжает зарабатывать.
Ну а Никита молодец, и его достижение – это здорово. Мои ему поздравления. Желаю ему выиграть бомбардирскую гонку», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.