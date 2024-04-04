Алексей Терещенко: «Кучеров – игрок невероятного уровня, звезда мирового хоккея. Как Овечкин, Малкин и многие другие»

Алексей Терещенко считает Никиту Кучерова игроком невероятного уровня.

Нападающий « » сделал три голевые передачи в матче с «Торонто» (4:1). Теперь на счету 130 (42+88) баллов в 74 играх чемпионата.

Он обновил свой рекорд по очкам среди россиян за сезон в .

«Я не раз говорил, что Никита – игрок невероятного уровня. Он звезда мирового хоккея и никак иначе. Как Саша , Женя Малкин и многие другие. Их перечислять можно долго. Он как и другие, кто заработал себе мировое имя и продолжает зарабатывать.

Ну а Никита молодец, и его достижение – это здорово. Мои ему поздравления. Желаю ему выиграть бомбардирскую гонку», – сказал трехкратный чемпион мира .