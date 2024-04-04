В минском «Динамо» подтвердили, что Квартальнов остается главным тренером. Им интересовался «Ак Барс»
Дмитрий Квартальнов продолжит тренировать «Динамо» Минск в следующем сезоне.
Ранее стало известно, что 58-летний специалист остается на посту главного тренера белорусской команды, несмотря на интерес «Ак Барса».
«Мы подвели итоги сезона с Дмитрием Вячеславовичем, я уже говорил, что у тренера контракт на три года. Идем дальше.
Дмитрий Вячеславович [Квартальнов] продолжает работать в «Динамо», – сказал генеральный менеджер минского «Динамо» Артем Каркоцкий.
Белорусский клуб набрал 69 очков в 68 играх Фонбет Чемпионата КХЛ и занял 8-е место в Западной конференции.
В первом раунде плей-офф команда проиграла серию московскому «Динамо» со счетом 2-4.
Квартальнов+сильное поколение молодых белорусов+безлимит иностранцев+перекрёстный формат плей-офф+крутейшая поддержка, одна из лучших в лиге=потенциальный успех.Реально у Динамо есть всё чтобы с Вячеславовичем оказаться на месте условных нынешних Авто и Трактора, да и результаты этого плей-офф как раз показывают что в тренде КХЛ хоккей близкий к квартальновскому.Успехов белорусам
Зачем такой тренер Минску? Непонятно.