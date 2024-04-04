В минском «Динамо» подтвердили, что Квартальнов остается главным тренером. Им интересовался «Ак Барс»

Дмитрий Квартальнов продолжит тренировать «Динамо» Минск в следующем сезоне.

Ранее стало известно, что 58-летний специалист остается на посту главного тренера белорусской команды, несмотря на интерес «Ак Барса».

«Мы подвели итоги сезона с Дмитрием Вячеславовичем, я уже говорил, что у тренера контракт на три года. Идем дальше.

Дмитрий Вячеславович [Квартальнов] продолжает работать в «Динамо», – сказал генеральный менеджер минского «Динамо» Артем Каркоцкий.

Белорусский клуб набрал 69 очков в 68 играх Фонбет Чемпионата КХЛ и занял 8-е место в Западной конференции.

В первом раунде плей-офф команда проиграла серию московскому «Динамо» со счетом 2-4.