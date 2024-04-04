В минском «Динамо» подтвердили, что Квартальнов остается главным тренером. Им интересовался «Ак Барс»

Теги Ак Барс Дмитрий Квартальнов Динамо Минск КХЛ Артем Каркоцкий ТАСС Хоккей

Дмитрий Квартальнов продолжит тренировать «Динамо» Минск в следующем сезоне.

Ранее стало известно, что 58-летний специалист остается на посту главного тренера белорусской команды, несмотря на интерес «Ак Барса».

«Мы подвели итоги сезона с Дмитрием Вячеславовичем, я уже говорил, что у тренера контракт на три года. Идем дальше.

Дмитрий Вячеславович [Квартальнов] продолжает работать в «Динамо», – сказал генеральный менеджер минского «Динамо» Артем Каркоцкий.

Белорусский клуб набрал 69 очков в 68 играх Фонбет Чемпионата КХЛ и занял 8-е место в Западной конференции. 

В первом раунде плей-офф команда проиграла серию московскому «Динамо» со счетом 2-4.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рад за минчан
Квартальнов+сильное поколение молодых белорусов+безлимит иностранцев+перекрёстный формат плей-офф+крутейшая поддержка, одна из лучших в лиге=потенциальный успех.Реально у Динамо есть всё чтобы с Вячеславовичем оказаться на месте условных нынешних Авто и Трактора, да и результаты этого плей-офф как раз показывают что в тренде КХЛ хоккей близкий к квартальновскому.Успехов белорусам
+2
0
+2
Квадрат вряд ли выиграет титул, но Анвар Рафаилович? Ну это писец. Тоесть руководство Ак Барса 1,5 года смотрело на Трактор, и такие : ну норм нас всё устраивает и игра и результат.!
+1
0
+1
Ответ Александр Коваль
А Анвар это путь к победе!!!
Ну я пишу про конкретного тренера. Причем тут Анвар? Просто Квартальнову уже много раз давали шанс и он им не пользовался хотя все было.
+1
0
+1
Квартальнов - неуравновешенный псих, никогда и ничего он не выиграет, что и подтверждает уже много лет с разными командами.

Зачем такой тренер Минску? Непонятно.
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий