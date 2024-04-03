Квартальнов останется в минском «Динамо». Его назначение рассматривал «Ак Барс»

Теги Ак Барс Дмитрий Квартальнов Динамо Минск КХЛ Хоккей

Дмитрий Квартальнов останется в минском «Динамо».

58-летний специалист продолжит работу на посту главного тренера белорусской команды, сообщает журналист Артур Хайруллин. 

Ранее сообщалось, что в услугах Квартальнова заинтересован «Ак Барс». 

Квартальнов возглавляет минское «Динамо» с 2023 года. В сезоне-2023/24 команда под его руководством заняла 8-е место в таблице Западной конференции и вышла в первый раунд плей-офф КХЛ, где уступила московскому «Динамо» (2-4). 

1 комментарий
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Миннуллин, ты даже тут лажанулся
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