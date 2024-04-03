Квартальнов останется в минском «Динамо». Его назначение рассматривал «Ак Барс»
Дмитрий Квартальнов останется в минском «Динамо».
58-летний специалист продолжит работу на посту главного тренера белорусской команды, сообщает журналист Артур Хайруллин.
Ранее сообщалось, что в услугах Квартальнова заинтересован «Ак Барс».
Квартальнов возглавляет минское «Динамо» с 2023 года. В сезоне-2023/24 команда под его руководством заняла 8-е место в таблице Западной конференции и вышла в первый раунд плей-офф КХЛ, где уступила московскому «Динамо» (2-4).
Миннуллин, ты даже тут лажанулся