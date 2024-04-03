Квартальнов останется в минском «Динамо». Его назначение рассматривал «Ак Барс»

Дмитрий Квартальнов останется в минском «Динамо».

58-летний специалист продолжит работу на посту главного тренера белорусской команды, сообщает журналист Артур Хайруллин.

Ранее сообщалось, что в услугах Квартальнова заинтересован « ».

возглавляет минское « » с 2023 года. В сезоне-2023/24 команда под его руководством заняла 8-е место в таблице Западной конференции и вышла в первый раунд плей-офф , где уступила московскому «Динамо» (2-4).