Алексей Терещенко: «Кучеров – один из лучших хоккеистов мира на данный момент. Он держит высокий уровень уже несколько лет подряд»
Алексей Терещенко оценил выступление Никиты Кучерова в НХЛ.
Форвард «Тампы» сделал три голевые передачи в матче с «Торонто» (4:1). Теперь на счету Кучерова 130 (42+88) баллов в 74 играх чемпионата. Он лидирует в гонке бомбардиров НХЛ.
– Никита – молодец, один из лучших хоккеистов мира на данный момент. Он держит высокий уровень уже несколько лет подряд.
Конечно, он выиграет бомбардирскую гонку НХЛ в нынешнем сезоне. Конкуренты очень сильны, но Кучеров проводит отличный сезон.
– Сейчас ему 30 лет, сколько еще у него получится оставаться на пике?
– Все от него зависит, как будет себя готовить и контролировать. В спорте высших достижений важен каждый день, каждая тренировка, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.