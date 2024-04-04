Алексей Терещенко: «Кучеров – один из лучших хоккеистов мира на данный момент. Он держит высокий уровень уже несколько лет подряд»

Теги Тампа-Бэй Алексей Терещенко НХЛ Никита Кучеров Матч ТВ Хоккей

Алексей Терещенко оценил выступление Никиты Кучерова в НХЛ.

Форвард «Тампы» сделал три голевые передачи в матче с «Торонто» (4:1). Теперь на счету Кучерова 130 (42+88) баллов в 74 играх чемпионата. Он лидирует в гонке бомбардиров НХЛ.

– Никита – молодец, один из лучших хоккеистов мира на данный момент. Он держит высокий уровень уже несколько лет подряд.

Конечно, он выиграет бомбардирскую гонку НХЛ в нынешнем сезоне. Конкуренты очень сильны, но Кучеров проводит отличный сезон.

– Сейчас ему 30 лет, сколько еще у него получится оставаться на пике?

– Все от него зависит, как будет себя готовить и контролировать. В спорте высших достижений важен каждый день, каждая тренировка, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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1 комментарий
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Два-три года он вполне ещё этот уровень сможет держать, учитывая, что его игра не на скорости строится. Панарин на 2 года старше, а в топ-5 держится спокойно
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