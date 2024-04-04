Владимир Юрзинов: «У Ротенберга хоккеисты прогрессируют. Он начал строить команду почти с нуля, а уже к ноябрю СКА показывал красивую скоростную игру»

Владимир Юрзинов поделился мнением об игре СКА в этом сезоне.

Команда из Санкт-Петербурга заняла второе место в Западной конференции. Во втором раунде Кубка Гагарина СКА уступил в серии «Автомобилисту» со счетом 2-4.

«Я полностью поддерживаю направление, которое занял СКА в этом сезоне. Развитие игроков – необходимость для каждого клуба. Работа, основанная на молодых хоккеистах – вот будущее нашего хоккея.

В этом году будет 50 лет, как я начал свою тренерскую работу в сборной, и могу заметить: работа в СКА выстроена на очень высоком, недостижимом для многих уровне.

В клубе четко выстроен процесс подготовки резервов, работа тренерского штаба, вся клубная вертикаль от самых юных до профессионалов, вся доступная игрокам инфраструктура – такого нигде нет!

Прошлым летом Роман Ротенберг начал строить команду почти с нуля – отсюда и некоторые проблемы, которые были на старте регулярки. При этом уже тогда тренерский штаб армейцев, да и сами игроки показали, что они умеют делать выводы из неудач, быстро сыгрываются и прогрессируют.

Уже к ноябрю СКА вернулся на свои привычные позиции – боролся за лидерство в КХЛ, много забивал, показывал красивую скоростную игру. В итоге всего трех очков не хватило для того, чтобы второй год подряд взять Кубок Континента.

Это очень серьезный показатель стабильности именно в работе тренеров – состав значительно обновился, но результат остался высочайшим, команда продолжила играть в современном стиле, нацеленном на атаку.

В нынешнем плей-офф элемент случайности играет невероятную роль. В этот раз слишком много мелких и крупных объективных факторов сыграли против СКА. Тут и переезд – все-таки к домашнему льду надо привыкать не один месяц, тут много нюансов.

Но самое главное, это просто невероятная эпидемия травм. Все говорят про Никишина – его травма действительно стала большой потерей, но ведь СКА потерял еще целую группу важных игроков – Педана, Рендулича, Алистрова. На несколько матчей выбыл Пашнин – он потом вернулся, но всех кондиций явно не набрал.

Не сомневаюсь, что если бы хотя бы половины травм удалось избежать, то СКА прошел бы «Автомобилист». Ни по одному матчу серии нельзя сказать, что армейцы уступили его по игре. Всегда доминировали, играли в своем стиле, но не хватало мелочей.

Еще один важный итог сезона для СКА – очередная группа игроков, которые вышли на новый уровень.

В прошлом году открытиями были Никишин и Хайруллин – они подтвердили свой прогресс и сейчас. А еще к ним добавились Глотов, который стал настоящей звездой КХЛ, Грицюк – с января он показывал просто шикарный хоккей, Поляков – отличный пример питерского воспитанника, который стал важным игроком для СКА.

Приятно удивили и молодые вратари – Мойсевич и Плешков.

Словом, в очередной раз мы убедились, что у Ротенберга и его штаба хоккеисты прогрессируют.

Уверен, что при таком поступательном движении именно в плане прогресса игроков и команды, у СКА отличные шансы на Кубок Гагарина уже в следующем сезоне», – сказал заслуженный тренер СССР и консультант СКА Владимир Юрзинов.