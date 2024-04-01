Юрзинов о сезоне КХЛ до 31 мая: «Проект опасен для нашего хоккея. Только наивные люди могут считать, что молодежь будет расти в таком режиме»

Владимир Юрзинов считает, что равнение на НХЛ приведет к проблемам с молодежью.

– Насколько понимаю, последний проект календаря подразумевает, что подготовка к сезону открывается в первых числах августа, а плей-офф завершается не позже 31 мая.

То есть мы видим определенную синхронизацию с . На мой взгляд, этот проект не полностью продуман, он опасен для национального хоккея.

– В чем опасность?

– Само сравнение НХЛ и КХЛ видится мне несвоевременным и сомнительным. Во времена советского хоккея мы могли конкурировать с Северной Америкой как минимум на равных, сейчас ситуация другая, в НХЛ собраны лучшие хоккеисты мира.

Режим подготовки таких игроков своеобразный. Это уже полностью сформированные личности, мастера, они многое знают о себе и о хоккее, они на пике своих возможностей. В свое время я проводил такие лагеря для игроков НХЛ, у них особая философия.

В КХЛ – философия другая. Очень много молодых игроков, которым для роста необходимы другой объем работы и другое качество подготовки. В свое время во многом за счет правильного и качественного тренинга советский хоккей производил самых ярких игроков в мире, а, например, на Кубке Канады с крупным счетом побеждал звезд НХЛ.

И вот теперь для подготовки игроков нам предлагаются двухмесячные, а для кого-то и трех-четырехмесячные отпуска, плюс компактные тренировочные лагеря в стиле НХЛ – и матчи, матчи, матчи. Только наивные люди могут рассчитывать на то, что в таком рабочем режиме молодежь будет расти, – сказал бывший тренер сборной СССР.