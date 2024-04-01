Юрзинов о сезоне КХЛ до 31 мая: «Проект опасен для нашего хоккея. Только наивные люди могут считать, что молодежь будет расти в таком режиме»

Теги Владимир Юрзинов НХЛ КХЛ МХЛ чемпионат СССР календарь Хоккей

Владимир Юрзинов считает, что равнение на НХЛ приведет к проблемам с молодежью.

– Насколько понимаю, последний проект календаря подразумевает, что подготовка к сезону КХЛ открывается в первых числах августа, а плей-офф завершается не позже 31 мая.

То есть мы видим определенную синхронизацию с НХЛ. На мой взгляд, этот проект не полностью продуман, он опасен для национального хоккея.

 – В чем опасность?

– Само сравнение НХЛ и КХЛ видится мне несвоевременным и сомнительным. Во времена советского хоккея мы могли конкурировать с Северной Америкой как минимум на равных, сейчас ситуация другая, в НХЛ собраны лучшие хоккеисты мира.

Режим подготовки таких игроков своеобразный. Это уже полностью сформированные личности, мастера, они многое знают о себе и о хоккее, они на пике своих возможностей. В свое время я проводил такие лагеря для игроков НХЛ, у них особая философия.

В КХЛ – философия другая. Очень много молодых игроков, которым для роста необходимы другой объем работы и другое качество подготовки. В свое время во многом за счет правильного и качественного тренинга советский хоккей производил самых ярких игроков в мире, а, например, на Кубке Канады с крупным счетом побеждал звезд НХЛ.

И вот теперь для подготовки игроков нам предлагаются двухмесячные, а для кого-то и трех-четырехмесячные отпуска, плюс компактные тренировочные лагеря в стиле НХЛ – и матчи, матчи, матчи. Только наивные люди могут рассчитывать на то, что в таком рабочем режиме молодежь будет расти, – сказал бывший тренер сборной СССР. 

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29 комментариев
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когда уже они перестанут нести этот бред?
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+37
Почему ветераны считают наших хоккеистов такими лентяями, что им нужны месячные сборы перед сезоном? Они профессионалы. А те,хоккеисты,кто этого не понимает,и не подходит ответственно к подготовки,те заканчивают на дне!
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походу спортс специально обзванивает престарелых дедов, дабы вызывать отвращение у пользователей данного сайта!
+21
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Да уж. В клубы молодежь должна приходить уже с базовыми знаниями и умениями. А они приходят полуфабрикатами. И тренер клуба КХЛ должен тратить время и силы не на подготовку клуба, а на этих полуфабрикатов. Разберитесь со школами и отстаньте от клубов. И тогда молодежь будет в клубах развиваться через игры.
Канадцы приезжают на все турниры за три дня и выносят всех. А мы сборы проводим, евротуры, предсезонка по 2 месяца и один хрен проигрываем. Играть нужно.
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+14
Ответ белая простыня олимпиады
походу спортс специально обзванивает престарелых дедов, дабы вызывать отвращение у пользователей данного сайта!
Это не спортс - это Ларин, бывший глава отдела хоккея в СЭ, который подарил нам все вью Назарова, Анисина и Сафронова. А так же гениальный перл, что фамилию Бобровский сканировать вся Словакия маршрутка
+9
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+9
Да уж, нет слов. Значит в НХЛ даже 18-20 летние юнцы уже умудрённые жизненным опытом профессионалы. А у нас 25-30 летние мужики всё ещё молодые и подающие надежды, которые до сих пор не знают, как себя подготовить к сезону. Теперь понятно, почему Ротенберг со всем своим пулом подпевал упорно называют СКА молодой командой.
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А играя полгода в год будут расти?
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В НХЛ нет молодых игроков? Или молодые в НХЛ не готовятся к сезону? Или они не развиваются? В НХЛ не умеют готовить молодых? В чём отличие философий?

Очередной бред совкового пенса. Главное не забыть упомянуть, как славно в девятьсот затертом году в ССР готовились к Кубку Канады
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окстись
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И поэтому наша молодежь с 2003 года выиграла один молодежный чемпионат мира а неправильная канадская десять. Или девять, точно не помню. Не говоря уже о том что количество классных, ярких игроков у нас неуклонно снижается

Может пора начинать учиться у тех кто делает лучше а не задирать нос вспоминая о временах полувековой давности?
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Персонаж хоть понимает, что этими словами он расписывается в профнепригодности менеджеров нашего хоккея, в их неумении наладить тренировочный процесс и готовит молодежь?!
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У меня есть один вопрос к Юрзинову. А за что игрокам деньги платят? За тренировки? Хорошо , пусть играют раз в неделю, а остальное время тренируются, но и зарплаты тогда не могут быть десятки миллионов рублей, а потолок на уровне 90 лямом на всю команду. Для развития молодёжи есть МХЛ, а в КХЛ надо играть. Что , сейчас мало молодёжи у нас на ведущих ролях в лиге? Сколько игроков стало мировыми звёздами после перехода с советской формулы турнира на заокеанскую, когда игр в сезоне стало в два раза больше?
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А кто мешает готовить молодых игроков, давать им тот об’ем работы, который соответствует их возможностям в данный момент? Может у нас просто недостаточно хороших специалистов в этой области? И в НХЛ тоже достаточно молодых хоккеистов, ничего выдерживают насыщенный календарь, благодаря качественной подготовке к сезону. Философию ещё какую-то приплел? Философия одна - хоккеисты должны радовать зрителей. Все остальное - это кабинетная возня.
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Этот комментарий Юрзинова уже более содержательный, а не эмоциональный, тут уже можно спорить. Ну хорошо, объективные различия между лигами есть, но очевидно, что они не абсолютны, молодые игроки есть и там, как-то же они растут и прогрессируют. Надо меняться, пробовать новые подходы.
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Подождите - но разве в НХЛ не приходит большое количество молодых игроков с драфта? Или там могут подготовить молодого профессионала к условным 18-20 годам, а у нас нет? Ну если у нас молодые хоккеисты не готовы им либо надо зп давать как например среднюю по региону для молодых специалистов и нянчится с ними, либо менять систему подготовки молодежи чтобы они к моменту попадания в КХЛ уже были профессионалами. Тут как бы одно из двух. Либо деньги и ответственность либо ты новичок и играешь за еду. А тут и то и другое хотят и еще лет до 30 без спросу с проделанной работы ибо молодой и перспективный)))
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На самом деле, и тот и тот подход возможен и правилен. Готовить и развивать игроков можно как через сборы, тренировки и потом сезон в сентябре-апреле; так и через короткие сборы и большее количество игр до конца мая. В конце концов, нигде так не отработаешь навыки, как в самой игре. Был один подход, сейчас попробуют другой. Не взлетит — вернем назад.
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Ответ белая простыня олимпиады
когда уже они перестанут нести этот бред?
Когда им перестанут задавать вопросы.
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Давайте вернем 12 команд и 22 игры, а в остальное время - тренировки, тренировки, тренировки.

И игроки будут в 34 заканчивать.
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Посыл КХЛ - больше хоккея!!!
Ветераны - меньше хоккея!!!!
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А еще в ваши времена команды на базах по 10 месяцев в году сидели.
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Почему по этому вопросу нужно опрашивать тех ,кто отыграл в хоккей 40- 50 лет назад , а не игроков разного возраста ,тренеров ,которые играют, тренируют в настоящее время - для них же хотят вводить эти новшества , а не для тех , кто смотрит хоккей с дивана по ТВ !
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Канадцы в свое время не считали зазорным учиться у советских хоккеистов. Финны учились у наших. Почему наши не хотят учиться у тех же канадцев? Почему не брать у них лучшее и систему подготовки в том числе?
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Как будет лучше знает только 80-летний дед, который уже давно прошлое для хоккея, но все никак не успокоится
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Юрзинов проводил лагеря для игроков НХЛ, что мешает проводить для желающих развиваться игроков КХЛ?
почему надо из-под палки загонять, тот кто хочет развиваться - будет развиваться👌🏽
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Ответ белая простыня олимпиады
походу спортс специально обзванивает престарелых дедов, дабы вызывать отвращение у пользователей данного сайта!
Когда уже переведутся люди, которые считают, что Спортс сам всех обзванивает и сам берёт у всех интервью. В том числе у представителей зарубежного спорта.
Ёпт, 90% интервью берут и выкладывают другие ресурсы, специально для тебя ссылки внизу дают на первоисточник. Спортс как новостной портал в основном просто собирает новости из разных мест, когда надо переводит (часто криво).
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В НХЛ значит молодежь не растёт играя столько игр?!!
Ну бред же....
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Хоккей вообще опасен, как вид спорта.
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Всё новое или опасно, или просто пугает. Хотя уже давно напрашивались эти изменения, ещё задолго да 2022 года. А теперь и подавно.
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Ответ Бродяга-симпатяга
И поэтому наша молодежь с 2003 года выиграла один молодежный чемпионат мира а неправильная канадская десять. Или девять, точно не помню. Не говоря уже о том что количество классных, ярких игроков у нас неуклонно снижается Может пора начинать учиться у тех кто делает лучше а не задирать нос вспоминая о временах полувековой давности?
Само интересное, что и в CHL тоже короткие сборы и формы игроки набирают засчет игр. Сейчас игроки профессионалы и подходят к сборам в нормальной форме, в межсезонье большинство работает индивидуально благо сейчас есть специалисты и лед можно арендовать без проблем в большинстве городов. Возрастные игроки могут подобрать себе подготовку с учетом травм и особенностей организма. Чрезмерные и зачастую бессмысленные физ нагрузки, бесконечные бега, работа со штангой на 2 месячных сборах сильно укоротила карьеру многим звездным игроками того времени
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