Владимир Юрзинов: «На 5 играх новая арена СКА собрала 105 тысяч зрителей – и вернула нас к триумфу на Олимпиаде. Нигде в мире такого нет. Где вы, кинематографисты?»

Владимир Юрзинов считает, что атмосфера на «СКА-Арене» соответствует Олимпиаде.

«Я считаю, что в прессе мы мало рассказываем о нашем чемпионате, мало его хвалим. А он, на мой взгляд, получился одним из самых лучших в истории . Новые арены, массовый заход молодежи, посещаемость, «картинка», ажиотаж – все на высшем уровне. Об этом нужно расказывать!

Накануне все мы отмечали шестилетие нашей последней национальной победы – на Олимпиаде в Пхенчхане-2018. Это большая дата! И я вам скажу, что атмосфера в Санкт-Петербурге лучше всего ей соответствовала. На пяти матчах новая арена собрала 105 тысяч зрителей – и вернула нас к олимпийскому триумфу нашего хоккея. Нигде еще в мире, включая НХЛ, такой посещаемости и такого праздника нет, только в Питере. Всей стране надо этот хоккейный ритм подхватывать!

И у меня появляются вопросы: «Где вы, кинематографисты?» Почему у нас нет фильмов про золотой ? Почему не создаете картину, как народ ставит мировые рекорды в Питере?

И почему в таких хоккейных городах, как Казань или Ярославль, вы снимаете для нашей молодежи сериалы не про нашу игру и не про наш спорт, а про синяки, шишки и дворовые банды?» – задался вопросом бывший тренер сборной СССР.