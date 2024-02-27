Владимир Юрзинов: «На 5 играх новая арена СКА собрала 105 тысяч зрителей – и вернула нас к триумфу на Олимпиаде. Нигде в мире такого нет. Где вы, кинематографисты?»
Владимир Юрзинов считает, что атмосфера на «СКА-Арене» соответствует Олимпиаде.
«Я считаю, что в прессе мы мало рассказываем о нашем чемпионате, мало его хвалим. А он, на мой взгляд, получился одним из самых лучших в истории КХЛ. Новые арены, массовый заход молодежи, посещаемость, «картинка», ажиотаж – все на высшем уровне. Об этом нужно расказывать!
Накануне все мы отмечали шестилетие нашей последней национальной победы – на Олимпиаде в Пхенчхане-2018. Это большая дата! И я вам скажу, что атмосфера в Санкт-Петербурге лучше всего ей соответствовала. На пяти матчах новая арена СКА собрала 105 тысяч зрителей – и вернула нас к олимпийскому триумфу нашего хоккея. Нигде еще в мире, включая НХЛ, такой посещаемости и такого праздника нет, только в Питере. Всей стране надо этот хоккейный ритм подхватывать!
И у меня появляются вопросы: «Где вы, кинематографисты?» Почему у нас нет фильмов про золотой Пхенчхан? Почему не создаете картину, как народ ставит мировые рекорды в Питере?
И почему в таких хоккейных городах, как Казань или Ярославль, вы снимаете для нашей молодежи сериалы не про нашу игру и не про наш спорт, а про синяки, шишки и дворовые банды?» – задался вопросом бывший тренер сборной СССР.
само существование «системной системы» не ритм задаёт, а аритмию, губит наш хоккей.
Ребят, только честно - кто отмечал?)))
А так Юрзинов советник йозе марино, поэтому трудно ждать адекватных мыслей)
Что это за бред то. У меня вчера знакомый вызывал себе врача надо дом, прокапаться - помогло. Может номерок скинуть этому неадеквтышу?
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мне всегда казалось, что сумасшедший сюжет для кино это скорее МЧМ-2011. ну или Квебек 2008. но до этого даже в Голливуде додуматься б не смогли
Какая связь между шестилетием победы в Пхенчане и новой ареной СКА? Как посещаемость на новой арене может вернуть к победе на ОИ? Умозаключения не совсем адекватного человека, мягко говоря.