Владимир Юрзинов: «На 5 играх новая арена СКА собрала 105 тысяч зрителей – и вернула нас к триумфу на Олимпиаде. Нигде в мире такого нет. Где вы, кинематографисты?»

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой болельщики Владимир Юрзинов КХЛ рекорды Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир кино СКА-Арена Хоккей

Владимир Юрзинов считает, что атмосфера на «СКА-Арене» соответствует Олимпиаде.

«Я считаю, что в прессе мы мало рассказываем о нашем чемпионате, мало его хвалим. А он, на мой взгляд, получился одним из самых лучших в истории КХЛ. Новые арены, массовый заход молодежи, посещаемость, «картинка», ажиотаж – все на высшем уровне. Об этом нужно расказывать!

Накануне все мы отмечали шестилетие нашей последней национальной победы – на Олимпиаде в Пхенчхане-2018. Это большая дата! И я вам скажу, что атмосфера в Санкт-Петербурге лучше всего ей соответствовала. На пяти матчах новая арена СКА собрала 105 тысяч зрителей – и вернула нас к олимпийскому триумфу нашего хоккея. Нигде еще в мире, включая НХЛ, такой посещаемости и такого праздника нет, только в Питере. Всей стране надо этот хоккейный ритм подхватывать!

И у меня появляются вопросы: «Где вы, кинематографисты?» Почему у нас нет фильмов про золотой Пхенчхан? Почему не создаете картину, как народ ставит мировые рекорды в Питере?

И почему в таких хоккейных городах, как Казань или Ярославль, вы снимаете для нашей молодежи сериалы не про нашу игру и не про наш спорт, а про синяки, шишки и дворовые банды?» – задался вопросом бывший тренер сборной СССР. 

48 комментариев
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какой ритм тут подхватывать? все, что связано со СКА - как инородное тело в нашем хоккее, пир во время чумы, фрикшоу и потешная хоккейная лига.
само существование «системной системы» не ритм задаёт, а аритмию, губит наш хоккей.
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Накануне ВСЕ МЫ ОТМЕЧАЛИ ШЕСТИЛЕТИЕ НАШЕЙ последней национальной победы – на Олимпиаде в Пхенчхане-2018 (c)
Ребят, только честно - кто отмечал?)))
А так Юрзинов советник йозе марино, поэтому трудно ждать адекватных мыслей)
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+32
Ларин, прекращай издеваться над именами пожилых заслуженных людей
+24
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+24
К какому триумфу нас вернула эта Арена??? Дедушка из ума выжил?
+21
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+20
В смысле в НХЛ нет такой посещаемости?)
Что это за бред то. У меня вчера знакомый вызывал себе врача надо дом, прокапаться - помогло. Может номерок скинуть этому неадеквтышу?
+18
-1
+17
Ответ Белый офицер
Михалков с Кеосаяном снимут. Пускай Фонд Кино выделит несколько десятков лямов.
За несколько десятков лямов, Михалков даже из своего кресла не встанет, тут нужен лярд минимум)
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+15
Олимпиада это олимпиада, игры КХЛ это игры КХЛ, зачем всё время что-то с чем -то сравнивать, построили хороший дворец, отлично что заполняется болельщиками, этому надо радоваться
+13
0
+13
Михалков с Кеосаяном снимут. Пускай Фонд Кино выделит несколько десятков лямов.
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ну я конечно не против Пхенчханского золота, но блин кино по нему снимать, это перебор.
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мне всегда казалось, что сумасшедший сюжет для кино это скорее МЧМ-2011. ну или Квебек 2008. но до этого даже в Голливуде додуматься б не смогли
+13
-1
+12
Да уже и у таких как Юрзинов начинается мания.Это хорошо болельщики идут на СКА,но не надо кричать что не где такого в мире нет.Опять на гигантоманию потянуло?В НХЛ тоже посещаемость 90-100%.Арены разные.Вот Чикаго на последнем месте идёт в последней игре было 21112зрителей.
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Юрзинов ,а зачем какое то кино снимать о победе наших хоккеистов на ОИ в Пхенчхане - наберите в интернете эту игру финальную кому хочется и смотрите так , как это было без прикрас !
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Пусть это кино снимет Сарик Андреасян, а роль главного творца той виктории получит Бурунов :)
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Ответ Всё знаю
Накануне ВСЕ МЫ ОТМЕЧАЛИ ШЕСТИЛЕТИЕ НАШЕЙ последней национальной победы – на Олимпиаде в Пхенчхане-2018 (c) Ребят, только честно - кто отмечал?))) А так Юрзинов советник йозе марино, поэтому трудно ждать адекватных мыслей)
Все, я вот только с Никольской пришёл
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Владимир Владимирович, Вам на днях исполнилось 84 года. Не знаю, какая у Вас пенсия, но со всеми заслугами, думаю, куда больше, чем у среднего жителя России. Вам самому в эти годы не противно за прибавку к пенсии так мелко прислуживать гражданам "новой формации", которую Вы же искренне ненавидели бОльшую часть жизни?
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Каким образом рекорд посещаемости на СКА - арене связан с победой на ОИ-2018? С одной стороны речь о количестве болельщиков на матчах, с другой хоккейный турнир. Нести всякую чепуху, становится характерной чертой подхалимов Ротенберга. Ещё страну и кинематографистов приплел. Сюр какой-то.
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Всё в одну кучу: Ска, олимпиады, кинематографисты...

Какая связь между шестилетием победы в Пхенчане и новой ареной СКА? Как посещаемость на новой арене может вернуть к победе на ОИ? Умозаключения не совсем адекватного человека, мягко говоря.
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Ответ Ярославец75
К какому триумфу нас вернула эта Арена??? Дедушка из ума выжил?
К триумфу на его банковской карте, куда его хозяин перечисляет деньги.
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Весна ещё не наступила, а деда уже понесло....
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эта нездоровая одержимость рекордами ничего кроме смеха не вызывает
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Где ты, Лени Рифеншталь?
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Человек-оркестр наиграется в тренерство, потом может и режиссером станет.
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Ответ александр красноярский
Комментарий скрыт
А хейтеров мирной жизни на стройки КНДР.
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Какая связь во всём сказанном? До СКА арены прекрасная картинка была из Омска, неплохая из СПб и Москвы, достойная из некоторых других городов. Кинематографисты сняли молодёжку, легенду 17, хоккейных пап, т е не сказать, что хоккея в кино нет. На Олимпиаде 2018 посещаемость была скорее как в Нижнекамске, чем как в Питере. Да и непонятно, чего в НХЛ не было? Заполнения двадцатитысячных арен? Было. Вообще непонятная речь - что хотел сказать, зачем?..
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надо кончать с этим посещаловом! фан уйди вводить со следующего сезона 😁
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Роман Борисович сам порой несет чепуху, что читать без слез невозможно и его окружение не лучше .
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Спилберг уже выехал.
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Ещё один персонаж из Ромкиного мультика
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Старость - не радость
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Ответ александр красноярский
Для вас только стройки Донбасса .
Посмешище Невский проспался?)))
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Ответ александр красноярский
Для вас только стройки Донбасса .
У Чубайса когда деньги вернети и пустите на строительство?
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