Никита Кучеров: «Я могу быть намного лучше. Многие ребята в раздевалке «Тампы» могут быть лучше. Надеюсь, мы станем лучше»

Никита Кучеров считает, что может играть еще лучше.

Форвард «Тампы» сделал три голевые передачи в матче с «Торонто» (4:1).

Теперь на счету Кучерова 130 (42+88) баллов в 74 играх чемпионата. Он обновил свой рекорд по очкам за сезон в .

« » одержала 9-ю победу в 11 последних матчах.

– Вы сейчас уверены в себе, как никогда раньше?

– Нет. Я думаю, что я все еще могу быть намного лучше.

И многие ребята в этой раздевалке могут быть намного лучше.

Надеюсь, мы станем лучше, – сказал нападающий «Тампы» .