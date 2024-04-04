Никита Кучеров: «Я могу быть намного лучше. Многие ребята в раздевалке «Тампы» могут быть лучше. Надеюсь, мы станем лучше»
Никита Кучеров считает, что может играть еще лучше.
Форвард «Тампы» сделал три голевые передачи в матче с «Торонто» (4:1).
Теперь на счету Кучерова 130 (42+88) баллов в 74 играх чемпионата. Он обновил свой рекорд по очкам за сезон в НХЛ.
«Тампа» одержала 9-ю победу в 11 последних матчах.
– Вы сейчас уверены в себе, как никогда раньше?
– Нет. Я думаю, что я все еще могу быть намного лучше.
И многие ребята в этой раздевалке могут быть намного лучше.
Надеюсь, мы станем лучше, – сказал нападающий «Тампы» Никита Кучеров.