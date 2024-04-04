Никита Кучеров: «Я могу быть намного лучше. Многие ребята в раздевалке «Тампы» могут быть лучше. Надеюсь, мы станем лучше»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров считает, что может играть еще лучше.

Форвард «Тампы» сделал три голевые передачи в матче с «Торонто» (4:1).

Теперь на счету Кучерова 130 (42+88) баллов в 74 играх чемпионата. Он обновил свой рекорд по очкам за сезон в НХЛ.

«Тампа» одержала 9-ю победу в 11 последних матчах.

– Вы сейчас уверены в себе, как никогда раньше?

– Нет. Я думаю, что я все еще могу быть намного лучше.

И многие ребята в этой раздевалке могут быть намного лучше.

Надеюсь, мы станем лучше, – сказал нападающий «Тампы» Никита Кучеров.

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8 комментариев
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Вот этот подход и позволяет ему год от года прогрессировать, не обладая какими то сверхсильными физическими данными. Всё чего он добился это сочетание просто бешеного трудолюбия и высочайшего хоккейного интеллекта.
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Мастерюга!
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Ну это такой месседж партнёрам
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Согласен с тобой, Никита. Ты можешь по 4-5 очков за матч набирать на постоянной основе)
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Мозг, Душа, Сердце, Дух Тампы. Кандидатов на каждую позицию много. Сан-Луи, Лекавалье, Стэмкос, Пойнт. Куч - Один
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Ответ Beavis and Butt Head
Взрослеет Кучеров.Стал более политкорректен в высказываниях,раньше неудачи свои и Тампы открыто сваливал на партнеров)))
Когда такое было? Он без банки пива вообще не разговаривает, я раньше думал,что он глухонемой! Ты его с защитником Ванкувера путаешь? Немудрено, тот тоже Никита
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Ответ Александр Коваль
Когда такое было? Он без банки пива вообще не разговаривает, я раньше думал,что он глухонемой! Ты его с защитником Ванкувера путаешь? Немудрено, тот тоже Никита
В сезоне 18 вроде,когда Тампа не прошла в ПО Кучеров говорил,что некоторые игроки Тампы не играют на свои деньги.
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