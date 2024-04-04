Джон Купер: «Кучеров нереален. Надеюсь, люди видят, насколько он уникально талантлив»

Джон Купер поделился мнением об игре Никиты Кучерова.

30-летний форвард сделал три голевые передачи в матче против «Торонто» (4:1) и набрал 130 (42+88) очков в 74 играх регулярного чемпионата НХЛ.

Кучеров побил рекорд лиги по передачам среди крайних форвардов за сезон и обновил свой рекорд по очкам среди россиян за сезон в НХЛ.

«Я каждый вечер смотрю на него и надеюсь, что другие люди видят, насколько уникально талантлив Кучеров. Но нельзя быть таким, если у тебя нет внутреннего драйва.

Посмотрите, как он сыграл в третьем периоде – боролся, был на высоте, делал все те вещи, которые делают другие игроки, не получая за это должной похвалы.

За ним просто приятно наблюдать, и в большой игре, когда он был нам нужен, он был нереален», – сказал главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер.