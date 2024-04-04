Джон Купер: «Кучеров нереален. Надеюсь, люди видят, насколько он уникально талантлив»

Теги Торонто Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Джон Купер Хоккей

Джон Купер поделился мнением об игре Никиты Кучерова.

30-летний форвард сделал три голевые передачи в матче против «Торонто» (4:1) и набрал 130 (42+88) очков в 74 играх регулярного чемпионата НХЛ. 

Кучеров побил рекорд лиги по передачам среди крайних форвардов за сезон и обновил свой рекорд по очкам среди россиян за сезон в НХЛ.

«Я каждый вечер смотрю на него и надеюсь, что другие люди видят, насколько уникально талантлив Кучеров. Но нельзя быть таким, если у тебя нет внутреннего драйва.

Посмотрите, как он сыграл в третьем периоде – боролся, был на высоте, делал все те вещи, которые делают другие игроки, не получая за это должной похвалы. 

За ним просто приятно наблюдать, и в большой игре, когда он был нам нужен, он был нереален», – сказал главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер.

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6 комментариев
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В каждом поколении, в каждом виде спорта есть люди на которых смотришь и думаешь- " Какой кайф, что он мой современник и я могу это видеть в прямом эфире, а не в записи". Кучеров один из таких
+8
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Лоббирует на Харта (и правильно, иначе шансов мало).
+6
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+6
Между тем, Куп уже на четвёртом месте среди тренеров по победам за одну команду (522). Впереди Тротц с Нэшвиллом (557) и Рафф с Баффало (571). Эл Арбур с Островитянами пока недосягаем (740).
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Ответ Beavis and Butt Head
Не смеши,один из самых переоцененных игроков на моей памяти.
Ну ты меня заинтриговал, ну накинь кого нибудь. Ну кроме одного нефтянника конечно
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Ответ Александр Коваль
Ну ты меня заинтриговал, ну накинь кого нибудь. Ну кроме одного нефтянника конечно
Макдэвида даже можно не брать в расчет,он в другой лиге по своему таланту.А так тот же Маккиннон намного сильнее Кучерова по целому ряду критериев.Поинт,Мэттьюз,Петтерсон,Барзэл,Айкел,Драйзайтль,Ахо,Марнер считаю так же сильнее.
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