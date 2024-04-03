Могильный о жалобах СКА на судейство: «Не вижу, чтобы кто-то кого-то специально засуживал. Надо просто выходить и выигрывать!»

Теги СКА Автомобилист судьи Александр Могильный КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Александр Могильный прокомментировал жалобы СКА на судейство.

«Насчет судейства: судьи тоже люди. Мы все допускаем ошибки. Но я так не вижу, чтобы кто-то где-то кого-то специально засуживал или смотрел в другую сторону. Я такого не вижу.

Вот последняя игра была у СКА, два удаления подряд «Автомобилист» получает на последних минутах. Ну забивай – пожалуйста, кто тебе мешает? При чем здесь судьи? И удаления были по правилам, по чесноку. Забивайте и дальше играйте, проходите в следующий раунд. При чем здесь судьи?

Там было два спорных эпизода? Поэтому они и называются спорными! Ну не может быть такого, чтобы все валилось в одну сторону. Бывает все. Но не думаю, что кто-то специально пытается что-то делать. Надо просто выходить и выигрывать! И все.

У СКА хороший клуб, хороший тренерский штаб. Не вижу никаких предпосылок, чтобы на следующий год клуб не был одним из фаворитов лиги на Кубок Гагарина. Надо просто дальше идти и работать», – сказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный.

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4 комментария
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Ротенберги - короли ГосКонтрактов( в основном строительство), там всё очень-очень честно.
Вот они думали что и в хоккее так же получится.
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Хорош был Могильный, очень хорош
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Иноагент
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