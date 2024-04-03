Могильный о жалобах СКА на судейство: «Не вижу, чтобы кто-то кого-то специально засуживал. Надо просто выходить и выигрывать!»

Александр Могильный прокомментировал жалобы СКА на судейство.

«Насчет судейства: судьи тоже люди. Мы все допускаем ошибки. Но я так не вижу, чтобы кто-то где-то кого-то специально засуживал или смотрел в другую сторону. Я такого не вижу.

Вот последняя игра была у , два удаления подряд « » получает на последних минутах. Ну забивай – пожалуйста, кто тебе мешает? При чем здесь судьи? И удаления были по правилам, по чесноку. Забивайте и дальше играйте, проходите в следующий раунд. При чем здесь судьи?

Там было два спорных эпизода? Поэтому они и называются спорными! Ну не может быть такого, чтобы все валилось в одну сторону. Бывает все. Но не думаю, что кто-то специально пытается что-то делать. Надо просто выходить и выигрывать! И все.

У СКА хороший клуб, хороший тренерский штаб. Не вижу никаких предпосылок, чтобы на следующий год клуб не был одним из фаворитов лиги на . Надо просто дальше идти и работать», – сказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный.