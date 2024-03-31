Макдэвид о Кучерове и Маккинноне: «У обоих два замечательных сезона подряд, великолепные игроки. Но мы играем не ради индивидуальных наград»

Коннор Макдэвид высказался о борьбе с Никитой Кучеровым и Нэтаном Маккинноном.

Все три хоккеиста претендуют на звание лучшего бомбардира текущего регулярного чемпионата НХЛ.

«У обоих два замечательных сезона подряд. Это два великолепных игрока, которые всегда в лидерах.

Я думаю, они оба играют очень хорошо. И они оба выступают вместе с некоторыми особенными игроками, как и я здесь. Было интересно наблюдать за ними.

Но мы играем не ради индивидуальных наград или чего-то подобного. Если приз будет завоеван по ходу дела – отлично. Если нет – мы продолжим двигаться дальше в любом случае», – сказал нападающий « ».

Маккиннон набрал 2+2 в игре с «Нэшвиллом» и вернул лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. У него 127 очков против 126 у Кучерова и 125 у Макдэвида