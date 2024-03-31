Макдэвид о Кучерове и Маккинноне: «У обоих два замечательных сезона подряд, великолепные игроки. Но мы играем не ради индивидуальных наград»

Теги Тампа-Бэй Колорадо Эдмонтон НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид высказался о борьбе с Никитой Кучеровым и Нэтаном Маккинноном.

Все три хоккеиста претендуют на звание лучшего бомбардира текущего регулярного чемпионата НХЛ.

«У обоих два замечательных сезона подряд. Это два великолепных игрока, которые всегда в лидерах.

Я думаю, они оба играют очень хорошо. И они оба выступают вместе с некоторыми особенными игроками, как и я здесь. Было интересно наблюдать за ними.

Но мы играем не ради индивидуальных наград или чего-то подобного. Если приз будет завоеван по ходу дела – отлично. Если нет – мы продолжим двигаться дальше в любом случае», – сказал нападающий «Эдмонтона».

Маккиннон набрал 2+2 в игре с «Нэшвиллом» и вернул лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. У него 127 очков против 126 у Кучерова и 125 у Макдэвида

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13 комментариев
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Какой всё таки Макдэвид адекватный
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+11
Ответ Andry 72
Какой всё таки Макдэвид адекватный
Он всегда был таким, без лишнего пафоса и очень скромный
+9
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+9
Ответ Andry 72
Какой всё таки Макдэвид адекватный
Смотрел с ним интервью по западному каналу на английском. Парень очень простой, семейный и скромный, нет никакого пафоса, при том, что сейчас он главная superstar в НХЛ! В целом приятный и спокойный человек!🤝
+9
-1
+8
Ответ GreenUfa
Он всегда был таким, без лишнего пафоса и очень скромный
Напомигает 99го в этом
+3
0
+3
обратим небольшое внимание, с кем играют эти трое.
МакКиннон 127 - Рантанен 100 - (27)
Кучеров 126 - Пойнт 81- (45)
МакДэвид 125 - Драйзайтль 98 (27)
ну и производство голов в процентном отношении к общекомандным усилиям.
Колорадо 279 забитых - МакКиннон 127 - поучаствовал в 45% голов
Тампа 257 - Кучеров 126 - 49%
Эдмонтон 262 - МакДэвид 125 - 47%
Короче, все они очень круты, и примерно равны в этом сезоне, не знаю кому в итоге достанется приз, сам я думаю что МакКиннону .
но болею за Кучерова.)
+2
-1
+1
Ответ JuVero
Обрати внимание на Хаймена и прошлогоднего Ньюджента, и попроси Кучерова так же прокачивать партнёров. А то, что до этого сезона Тампа спокойно и без Кучерова в плов проходила, мы, конечно же, забудем)))
22-23
РНХ-104 очка 37+67
Хайман-83 36+47
23-24
РНХ-61 очко 17+44
Хайман 72 52+20
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