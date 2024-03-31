Макдэвид о Кучерове и Маккинноне: «У обоих два замечательных сезона подряд, великолепные игроки. Но мы играем не ради индивидуальных наград»
Коннор Макдэвид высказался о борьбе с Никитой Кучеровым и Нэтаном Маккинноном.
Все три хоккеиста претендуют на звание лучшего бомбардира текущего регулярного чемпионата НХЛ.
«У обоих два замечательных сезона подряд. Это два великолепных игрока, которые всегда в лидерах.
Я думаю, они оба играют очень хорошо. И они оба выступают вместе с некоторыми особенными игроками, как и я здесь. Было интересно наблюдать за ними.
Но мы играем не ради индивидуальных наград или чего-то подобного. Если приз будет завоеван по ходу дела – отлично. Если нет – мы продолжим двигаться дальше в любом случае», – сказал нападающий «Эдмонтона».
Маккиннон набрал 2+2 в игре с «Нэшвиллом» и вернул лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. У него 127 очков против 126 у Кучерова и 125 у Макдэвида
МакКиннон 127 - Рантанен 100 - (27)
Кучеров 126 - Пойнт 81- (45)
МакДэвид 125 - Драйзайтль 98 (27)
ну и производство голов в процентном отношении к общекомандным усилиям.
Колорадо 279 забитых - МакКиннон 127 - поучаствовал в 45% голов
Тампа 257 - Кучеров 126 - 49%
Эдмонтон 262 - МакДэвид 125 - 47%
Короче, все они очень круты, и примерно равны в этом сезоне, не знаю кому в итоге достанется приз, сам я думаю что МакКиннону .
но болею за Кучерова.)
РНХ-104 очка 37+67
Хайман-83 36+47
23-24
РНХ-61 очко 17+44
Хайман 72 52+20