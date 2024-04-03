Форвард «Северстали» Лишка: «Атанасову ананасы дарят, а мне лимоны. Мама была больше всех довольна, что у меня будут витамины»

Адам Лишка рассказал о самом необычном подарке от болельщиков.

«Мне дарили очень много красивых плакатов. Я все их храню и привез с собой в Словакию. Самый необычный подарок я получил в этом сезоне. Мне в декабре подарили лимоны, чтобы я был здоров. Это было после игры.

Сказали, чтобы я в чай добавлял. Получается, из « » ананасы дарят, а мне лимоны (смеется). Классный момент, мне было очень приятно. Тогда, еще в декабре, ко мне в Череповец приехали родители, девушка. Они это видели, им очень понравилось, что болельщики с такой теплотой относятся ко мне.

Я никогда в жизни такого не получал, а тут принесли лимоны. Мама была больше всех довольна, что у меня будут витамины», – со смехом сказал нападающий « ».