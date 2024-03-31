Директор «Северстали» Канаков: «Брали Самойлова просто как актив. Вратари, особенно русские, сейчас в цене. А он затащил нас в плей-офф»

Директор «Северстали» рассказал, как развивалась ситуация с вратарями.

«В начале сезона мы вели переговоры с ЦСКА по поводу Самойлова. Права были у москвичей, но он играл в Беларуси. Мы его брали просто как актив. Вратари, особенно русские, сейчас в цене – можно будет обменять на что-нибудь. Или он нам поможет.

В итоге приняли решение, что он уедет в Высшую лигу, в «Буран». А основными вратарями остаются Шостак и Шугаев.

Играли до того момента, пока не начался Кубок Первого канала в декабре – и Шостак был вызван в сборную Беларуси. Там он получил травму. По возвращении из сборной он уже не играл. В тот момент мы уже вызвали Самойлова, и он был вторым, а Шугаев – основным.

В одном из матчей в начале января произошло несчастное стечение обстоятельств: Шугаев получает серьезную травму и выбывает до конца сезона. Соответственно, остается один Самойлов, который затащил нас в плей-офф. Шостак к тому времени уже восстановился, тренировался с командой и на плей-офф ездил с командой, был готов играть. Был вторым, запасным.

уже вышел, и так есть, сейчас на восстановлении, к сезону будет готов. А летом там уже тренеры будут решать, кто первый, кто второй, кто третий. Посмотрят по состоянию – спортивному, физическому, эмоциональному. Но это уже будет в августе», – сказал .