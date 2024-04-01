Директор «Северстали» об информации про переговоры с Кручининым: «Полная… неправда. Козырев как человек может общаться с любым игроком «Торпедо»
Директор «Северстали» высказался о слухах про переговоры с Алексеем Кручининым.
– В начале марта появилась информация, что «Торпедо» вывело Алексея Кручинина из состава из-за переговоров нападающего с «Северсталью». Скажите, были ли на самом деле эти переговоры?
– Это полная… неправда. Вообще. То, что Козырев встретился во время матча с Кручининым, поздоровался и спросил у него, как дела – это не значит, что мы ведем переговоры.
Андрей Леонидович там целый год отработал, всех хоккеистов знает и как человек может общаться с любым игроком.
Та же история и с Кручининым, и с Сизовым. Это их внутренняя кухня, и они сами в этой кухне варятся. Поэтому не думаю, что это как-то прям связано: если мы ведем переговоры, значит, его отстранили. Кручинин – взрослый игрок. Он вправе выбирать любую команду. Он неограниченно свободный агент, – сказал Николай Канаков.