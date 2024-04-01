Директор «Северстали» об информации про переговоры с Кручининым: «Полная… неправда. Козырев как человек может общаться с любым игроком «Торпедо»

Теги Северсталь Торпедо возможные переходы Андрей Козырев КХЛ Алексей Кручинин Чемпионат.com Николай Канаков Хоккей

Директор «Северстали» высказался о слухах про переговоры с Алексеем Кручининым.

– В начале марта появилась информация, что «Торпедо» вывело Алексея Кручинина из состава из-за переговоров нападающего с «Северсталью». Скажите, были ли на самом деле эти переговоры?

– Это полная… неправда. Вообще. То, что Козырев встретился во время матча с Кручининым, поздоровался и спросил у него, как дела – это не значит, что мы ведем переговоры.

Андрей Леонидович там целый год отработал, всех хоккеистов знает и как человек может общаться с любым игроком.

Та же история и с Кручининым, и с Сизовым. Это их внутренняя кухня, и они сами в этой кухне варятся. Поэтому не думаю, что это как-то прям связано: если мы ведем переговоры, значит, его отстранили. Кручинин – взрослый игрок. Он вправе выбирать любую команду. Он неограниченно свободный агент, – сказал Николай Канаков

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2 комментария
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Ну посмотрим в первый-второй день открытия рынка свободных агентов!
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Время покажет, где Круч продолжит карьеру… недолго осталось…
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