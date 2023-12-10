Валиуллин о Воронкове: «Если его не будет что-то устраивать в Америке, с удовольствием начнем переговоры о возвращении в «Ак Барс»

Генменеджер «Ак Барса» высказался о возможном возвращении Дмитрия Воронкова.

Ранее стало известно, что Воронков, который подумывал о возвращении в Россию, решил продолжить выступление в .

– Какова вероятность возвращения из « » до дедлайна?

– Мы постоянно на связи с его агентом. С Димой мы тоже всегда держим контакт.

До дедлайна остается около 2,5 недель. Если Воронкова не будет что-то устраивать в Америке, мы с удовольствием начнем переговоры о возвращении в «Ак Барс», – сказал генеральный менеджер « » Марат Валиуллин.