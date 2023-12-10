Валиуллин о Воронкове: «Если его не будет что-то устраивать в Америке, с удовольствием начнем переговоры о возвращении в «Ак Барс»
Генменеджер «Ак Барса» высказался о возможном возвращении Дмитрия Воронкова.
Ранее стало известно, что Воронков, который подумывал о возвращении в Россию, решил продолжить выступление в НХЛ.
– Какова вероятность возвращения Дмитрия Воронкова из «Коламбуса» до дедлайна?
– Мы постоянно на связи с его агентом. С Димой мы тоже всегда держим контакт.
До дедлайна остается около 2,5 недель. Если Воронкова не будет что-то устраивать в Америке, мы с удовольствием начнем переговоры о возвращении в «Ак Барс», – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.