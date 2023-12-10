Валиуллин о Воронкове: «Если его не будет что-то устраивать в Америке, с удовольствием начнем переговоры о возвращении в «Ак Барс»

Теги Ак Барс Коламбус НХЛ Марат Валиуллин КХЛ Дмитрий Воронков Хоккей

Генменеджер «Ак Барса» высказался о возможном возвращении Дмитрия Воронкова.

Ранее стало известно, что Воронков, который подумывал о возвращении в Россию, решил продолжить выступление в НХЛ.

– Какова вероятность возвращения Дмитрия Воронкова из «Коламбуса» до дедлайна?

– Мы постоянно на связи с его агентом. С Димой мы тоже всегда держим контакт.

До дедлайна остается около 2,5 недель. Если Воронкова не будет что-то устраивать в Америке, мы с удовольствием начнем переговоры о возвращении в «Ак Барс», – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

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3 комментария
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Ответ srs
Вадю куда нибудь к Разину, если Мозякин будет непротив. Куда барсам без реального основного центра. Найт ведь не приедет
Немировски естественно главным после паузы(опять же не нужной) АБязательно назначить. Почти два десятка лет антихоккейных должны уйти в историю окончательно. Задача нумер 1 на ближайшие сезоны
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