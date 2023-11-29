Генменеджер «Ак Барса» о Воронкове: «Разговоры были, но пока он остается в «Коламбусе»

Теги Ак Барс Коламбус НХЛ Марат Валиуллин КХЛ Р-Спорт Дмитрий Воронков Хоккей

Генеральный менеджер «Ак Барса» оценил возможность перехода Дмитрия Воронкова.

Ранее генменеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен сообщил, что Дмитрий Воронков тоскует по дому и подумывал о возвращении в Россию.

После этого Джей Пи Бэрри, агент игрока в НХЛ, заявил, что нападающий останется в «Блю Джекетс».

«Разговоры с ним были, но пока он остается в «Коламбусе». Мы всегда его ждем, если у него что-то поменяется. Связь мы с ним не теряли.

Если генеральный директор «Коламбуса» говорит, что есть что-то, то дыма без огня не бывает», – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

2 комментария
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Казань АК БАРС
Раз уж поехал за мечтой, то пусть остаётся. Покоряет НХЛ.) Пожелаем Диме только удачи! И конечно здоровья!
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srs
Звучит как До дедлайна на переходы время еще есть
+1
0
+1
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