Генменеджер «Ак Барса» о Воронкове: «Разговоры были, но пока он остается в «Коламбусе»

Генеральный менеджер «Ак Барса» оценил возможность перехода Дмитрия Воронкова.

Ранее генменеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен сообщил, что тоскует по дому и подумывал о возвращении в Россию.

После этого Джей Пи Бэрри, агент игрока в НХЛ, заявил, что нападающий останется в «Блю Джекетс».

«Разговоры с ним были, но пока он остается в «Коламбусе». Мы всегда его ждем, если у него что-то поменяется. Связь мы с ним не теряли.

Если генеральный директор «Коламбуса» говорит, что есть что-то, то дыма без огня не бывает», – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.