Спортивный директор «Авангарда»: «Четвертьфинал – это плата за второе место на Востоке. Самые высокие задачи на следующий сезон никто не снимает»
Спортивный директор «Авангарда» Евгений Забуга подвел итоги сезона для клуба.
Омский клуб вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, где проиграл «Локомотиву» (3-4).
«В клубе я уже 10 лет. Шесть лет у меня была функция консультативная, и с сезона-2020/21, который для нас стал самым успешным в истории выступления в КХЛ, я стал ассистентом Алексея Волкова. Поэтому, скажем так, ничего нового в этом сезоне, чего бы я не видел в трех предыдущих, не было.
Да, добавилось ответственности, добавился дополнительный объем работы, но я уже много раз отмечал, что поскольку у нас сложилась хорошая товарищеская атмосфера внутри менеджерского блока, в том числе, главным образом, с Антоном Алексеевичем, мы все сложности, все невзгоды старались вместе преодолевать, постоянно находясь на связи и максимально друг друга поддерживать.
Скажу честно: для меня результат этого сезона вызывает смешанные чувства. Конечно же, мы ждали другого результата в плей-офф, и 1/4 финала для нас – совершенно не предел мечтаний. Задача минимум, которая была поставлена в том числе советом директоров – это попадание в полуфинал.
Мое мнение, что четвертьфинал, на котором мы остановились, это плата за второе место на Востоке. Считаю, что у нас была всяческая возможность, причем, неоднократная, занимать первое место на Востоке, проводить первый раунд в Хабаровске и затем играть со «Спартаком». Мы бы играли в хоккей, у нас не возникло бы особых тактических сложностей, и мы были бы самими собой, нам не нужно было бы экстренно перестраиваться.
Но получилось так, как получилось, поэтому хотел бы выразить большую признательность всем тем, кто в нас верит – для нас это максимально важно. Самые высокие задачи на следующий сезон никто не снимает. Для нас, как для омичей, в особенности с Антоном Алексеевичем, эта ситуация – дополнительный вызов, потому что привезти Кубок Гагарина в Омск – это задача не только клубная, это задача личная, – сказал Забуга.
Хотя с трудом верится, что наставник "ястребов" принимал такое решение в одиночку.