Экс-директор «Трактора» Баландин о травме Фукале: «Шалунов на штраф наиграл, была блокировка вратаря. Видно, что арбитры судили немного в сторону «Локомотива»
Андрей Баландин высказался об эпизоде с травмой Зака Фукале.
«Локомотив» победил «Трактор» (5:2, 1-0) в первом матче полуфинала Кубка Гагарина.
На 35-й минуте игры нападающий «Локомотива» Максим Шалунов, пытаясь дотянуться до шайбы, въехал в левую ногу голкипера уральцев Зака Фукале. Канадский вратарь не смог продолжить игру.
«Шалунов тянулся за шайбой, а Фукале был на грани выхода из ворот. Мне показалось, что Максим Шалунов на штраф наиграл, по правилам должно быть удаление. Считаю, что была блокировка вратаря.
Видно, что арбитры судили немного в сторону «Локомотива». Но это понятно, потому что это хозяева», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.
Основной вратарь «Трактора» получил травму – без него рассыпались и проиграли «Локомотиву»