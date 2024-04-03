Экс-директор «Трактора» Баландин о травме Фукале: «Шалунов на штраф наиграл, была блокировка вратаря. Видно, что арбитры судили немного в сторону «Локомотива»

Теги Локомотив Трактор травмы судьи КХЛ Кубок Гагарина Максим Шалунов Зак Фукале Хоккей

Андрей Баландин высказался об эпизоде с травмой Зака Фукале.

«Локомотив» победил «Трактор» (5:2, 1-0) в первом матче полуфинала Кубка Гагарина.

На 35-й минуте игры нападающий «Локомотива» Максим Шалунов, пытаясь дотянуться до шайбы, въехал в левую ногу голкипера уральцев Зака Фукале. Канадский вратарь не смог продолжить игру.

«Шалунов тянулся за шайбой, а Фукале был на грани выхода из ворот. Мне показалось, что Максим Шалунов на штраф наиграл, по правилам должно быть удаление. Считаю, что была блокировка вратаря.

Видно, что арбитры судили немного в сторону «Локомотива». Но это понятно, потому что это хозяева»,  – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.

Основной вратарь «Трактора» получил травму – без него рассыпались и проиграли «Локомотиву»
 
 

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Во, ещё один чудак нарисовался!
+19
-3
+16
Челябинцы уверены, что действия Шалунова умышленные, ярославцы - что нет. В динамике кажется, будто Максим при большом желании мог траекторию своего движения скорректировать, но, думается, момент именно игровой, без осознанной попытки нанести травму
+11
0
+11
Со стороны, по телевизору трудно судить; но стойкое ощущение, что специально въехать у форварда во вратаря - не было. Это вообще ненормально, когда у игроков есть желание нанести травму сопернику специально.
+8
-1
+7
Решил тоже попиариться? Правильно! Чем я хуже Ротенберга и Медведева?
+5
-2
+3
И конечно в сторону Локомотива они не удалили игрока Трактора за удар в голову Красковскому и за удар в лицо Робинсону.
+3
0
+3
Ответ mr.tswetkov2015
Во, ещё один чудак нарисовался!
Не чудак,а очередной 🤡
+6
-3
+3
Ответ Ренат Ильясов
Челябинцы уверены, что действия Шалунова умышленные, ярославцы - что нет. В динамике кажется, будто Максим при большом желании мог траекторию своего движения скорректировать, но, думается, момент именно игровой, без осознанной попытки нанести травму
Фукале при большом желании мог не выходить из вратарской и не играть клюшкой и тогда Шалунов приехал бы в штангу.
+3
-1
+2
Все как в лучших традициях ска, бывшие подтянулись.
+1
0
+1
Шалунов катился на жопе, а у неё тормозов нет.Получить ему самому травму шансов было больше когда огромный вратарь рухнул на него. Хватит ныть и провоцировать
+1
0
+1
подсуживали Локомотиву, только у Локомотива удалений больше чем у Трактора
+1
0
+1
Пора Баландину уже профиль на спортсе делать
+1
-1
0
Глупости
0
0
0
одно бабское нытье,где знаменитые суровые мужики?
0
0
0
Видно, что Баландин #####
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий