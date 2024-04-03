Бабаев о травме Фукале: «Это хоккей – упал, задел. Случайное столкновение, не было ничего умышленного»

Теги Локомотив Трактор травмы Шуми Бабаев КХЛ Кубок Гагарина Максим Шалунов Зак Фукале Хоккей

Шуми Бабаев прокомментировал эпизод с травмой Зака Фукале.

«Локомотив» победил «Трактор» (5:2, 1-0) в первом матче полуфинала Кубка Гагарина.

На 35-й минуте игры нападающий «Локомотива» Максим Шалунов, пытаясь дотянуться до шайбы, въехал в левую ногу голкипера уральцев Зака Фукале. Канадский вратарь не смог продолжить игру.

– Это было случайное столкновение, не было ничего умышленного. Я пересматривал этот эпизод.

– С Шалуновым вы обсуждали этот момент?

– Мы пока еще не общались. Что сказать, это хоккей – упал, задел, – сказал агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Максима Шалунова.

Основной вратарь «Трактора» получил травму – без него рассыпались и проиграли «Локомотиву»

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1 комментарий
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Когда в Чикаго-то, шарлатан?)
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