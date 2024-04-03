Бабаев о травме Фукале: «Это хоккей – упал, задел. Случайное столкновение, не было ничего умышленного»

Шуми Бабаев прокомментировал эпизод с травмой Зака Фукале.

«Локомотив» победил «Трактор» (5:2, 1-0) в первом матче полуфинала Кубка Гагарина.

На 35-й минуте игры нападающий «Локомотива» , пытаясь дотянуться до шайбы, въехал в левую ногу голкипера уральцев . Канадский вратарь не смог продолжить игру.

– Это было случайное столкновение, не было ничего умышленного. Я пересматривал этот эпизод.

– С Шалуновым вы обсуждали этот момент?

– Мы пока еще не общались. Что сказать, это хоккей – упал, задел, – сказал агент , представляющий интересы Максима Шалунова.

Основной вратарь «Трактора» получил травму – без него рассыпались и проиграли «Локомотиву»