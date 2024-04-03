Бабаев о травме Фукале: «Это хоккей – упал, задел. Случайное столкновение, не было ничего умышленного»
Шуми Бабаев прокомментировал эпизод с травмой Зака Фукале.
«Локомотив» победил «Трактор» (5:2, 1-0) в первом матче полуфинала Кубка Гагарина.
На 35-й минуте игры нападающий «Локомотива» Максим Шалунов, пытаясь дотянуться до шайбы, въехал в левую ногу голкипера уральцев Зака Фукале. Канадский вратарь не смог продолжить игру.
– Это было случайное столкновение, не было ничего умышленного. Я пересматривал этот эпизод.
– С Шалуновым вы обсуждали этот момент?
– Мы пока еще не общались. Что сказать, это хоккей – упал, задел, – сказал агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Максима Шалунова.
Основной вратарь «Трактора» получил травму – без него рассыпались и проиграли «Локомотиву»