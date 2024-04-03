Вей может перейти в «Авангард» (Metaratings)
Линден Вей может пополнить состав «Авангарда».
Об этом сообщает Metaratings.
32-летний форвард провел прошлый сезон в немецком клубе «Адлер Мангейм» и набрал 39 (8+31) очков в регулярном чемпионате.
В плей-офф на счету Вея 7 (0+7) очков в 7 играх.
По ходу прошедшего Фонбет Чемпионата КХЛ «Авангард» уже предпринимал попытку подписать нападающего, однако переход сорвался.
В КХЛ Вей выступал за «Барыс», СКА и ЦСКА.
Я бы не рисковал. Искал бы на внутреннем рынке людей в топ 6.