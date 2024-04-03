Вей может перейти в «Авангард» (Metaratings)

Теги Авангард возможные переходы чемпионат Германии Мангейм КХЛ Линден Вей Хоккей

Линден Вей может пополнить состав «Авангарда».

Об этом сообщает Metaratings.

32-летний форвард провел прошлый сезон в немецком клубе «Адлер Мангейм» и набрал 39 (8+31) очков в регулярном чемпионате.

В плей-офф на счету Вея 7 (0+7) очков в 7 играх.

По ходу прошедшего Фонбет Чемпионата КХЛ «Авангард» уже предпринимал попытку подписать нападающего, однако переход сорвался

В КХЛ Вей выступал за «Барыс», СКА и ЦСКА.

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19 комментариев
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Сомнительное усиление. Возраст + сезон в непонятной лиге. Но если есть деньги и желание, то почему нет.
+6
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+6
Ответ nikitosdaipoltos
ДЕЛ лига далеко не слабая
Я другого мнения. Здесь многие из НХЛ ничего не показывают. Возьмем Галченюка. А вей, которому за 30, после Германии - нет:)) не верю.
Я бы не рисковал. Искал бы на внутреннем рынке людей в топ 6.
+5
0
+5
эти все что блестит щас будут хватать. фантомные боли по корбену
+8
-4
+4
Ответ RBChannel
Сомнительное усиление. Возраст + сезон в непонятной лиге. Но если есть деньги и желание, то почему нет.
ДЕЛ лига далеко не слабая
+6
-3
+3
Сомнительная кандидатура, прямо скажем. Видимо, вброс от Исакова сотоварищи. Насыпать канадцу придется 70-80 миллионов минимум (без бонусов). А за эти деньги можно топового праворукого защитника подписать.
+2
0
+2
Ответ александр красноярский
Все что блестит уже давно в Авангарде подписаны на несколько лет
На следующий сезон там человек 10 подписано. Даже на топ 3 не набирается:)))
+4
-2
+2
Спунер уедит из Авангарда.
+1
0
+1
Ответ RBChannel
Я другого мнения. Здесь многие из НХЛ ничего не показывают. Возьмем Галченюка. А вей, которому за 30, после Германии - нет:)) не верю. Я бы не рисковал. Искал бы на внутреннем рынке людей в топ 6.
Ну Гальченюк не феерил, но и не провалился.
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Ответ RBChannel
Я другого мнения. Здесь многие из НХЛ ничего не показывают. Возьмем Галченюка. А вей, которому за 30, после Германии - нет:)) не верю. Я бы не рисковал. Искал бы на внутреннем рынке людей в топ 6.
если конкретно про Алекса, то он ( по моему видению) давно не игрок НХЛ.
+1
-1
0
Ответ RBChannel
Я другого мнения. Здесь многие из НХЛ ничего не показывают. Возьмем Галченюка. А вей, которому за 30, после Германии - нет:)) не верю. Я бы не рисковал. Искал бы на внутреннем рынке людей в топ 6.
ну его рассматривают, наверно, только потому что он согласен и уже играл в КХЛ
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Ответ александр красноярский
Наооборот на понижение , 3 легионера останется в командах КХЛ .
Круто, наверняка в Авангарде, Автомобилисте, Тракторе, особенно те клубы у кого минимальный бюджет в крайней степени рады, что останутся при своих в лучшем случае полторы(за счет натурализованных) конкурентоспособных звеньях. А АБ, Магнитка, ЦСКА, тем более СКА на третьего пока не накопили, а Локомотив и вовсе даже на второго легионера
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Ответ srs
На повышение?
Наооборот на понижение , 3 легионера останется в командах КХЛ .
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Ответ александр красноярский
Спунер уедит из Авангарда.
На повышение?
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Ответ александр красноярский
Я тоже сейчас смотрю их контракты Ткачев Шарипзянов на 3 года , Буше 1 год , Николишин 2 сезона и так далее 80 процентов подписаны на следущий сезон
Ок. Напишите их топ 6
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Ответ александр красноярский
Как сказал Курьянов в течении сезона 70 процентов игроков подписаны на несколько лет . Осталось вратаря и двух иностранцев подписать и тех кто пришел во время сезона.
Мне все равно, кто там чего сказал. Я посмотрел на их контракты на следующий сезон. Там мрак:))
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Ответ осетов - пилот болида смерти
эти все что блестит щас будут хватать. фантомные боли по корбену
Все что блестит уже давно в Авангарде подписаны на несколько лет
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Надеюсь, что бред.
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