Вей может перейти в «Авангард» (Metaratings)

Линден Вей может пополнить состав «Авангарда».

Об этом сообщает Metaratings.

32-летний форвард провел прошлый сезон в немецком клубе «Адлер Мангейм» и набрал 39 (8+31) очков в регулярном чемпионате.

В плей-офф на счету Вея 7 (0+7) очков в 7 играх.

По ходу прошедшего Фонбет Чемпионата КХЛ «Авангард» уже предпринимал попытку подписать нападающего, однако переход сорвался.

В КХЛ Вей выступал за «Барыс», СКА и ЦСКА.