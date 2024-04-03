«Авангард» предложил Коледову из «Салавата» контракт на 60+ млн рублей в год (Артур Хайруллин)

«Авангард» предложил Павлу Коледову договор более чем на 60 млн рублей в год.

Срок действующего соглашения 29-летнего защитника «Салавата Юлаева» с клубом истекает 30 апреля 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Авангард» проявляет интерес к игроку.

По словам журналиста Артура Хайруллина, омский клуб предлагает Павлу Коледову контракт с зарплатой более 60 миллионов рублей в год.

В прошедшем регулярном чемпионате на счету Коледова 55 матчей и 11 (6+5) очков в составе «Салавата».

В плей-офф защитник принял участие во всех шести матчах серии против «Трактора» (2-4) и набрал 1 очко при показателе полезности «-2».