«Авангард» предложил Коледову из «Салавата» контракт на 60+ млн рублей в год (Артур Хайруллин)

Теги Авангард Салават Юлаев возможные переходы КХЛ Павел Коледов деньги Хоккей

«Авангард» предложил Павлу Коледову договор более чем на 60 млн рублей в год.

Срок действующего соглашения 29-летнего защитника «Салавата Юлаева» с клубом истекает 30 апреля 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Авангард» проявляет интерес к игроку. 

По словам журналиста Артура Хайруллина, омский клуб предлагает Павлу Коледову контракт с зарплатой более 60 миллионов рублей в год.

В прошедшем регулярном чемпионате на счету Коледова 55 матчей и 11 (6+5) очков в составе «Салавата».

В плей-офф защитник принял участие во всех шести матчах серии против «Трактора» (2-4) и набрал 1 очко при показателе полезности «-2».

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10 комментариев
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Если это правда, то это ЖЕСТЬ!!!
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Похоже на какой-то вброс.
Красная цена млн. 25-35
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перебор, не?
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Я стесняюсь спросить: а не многовато ли?!
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Возьмите меня за два миллиона в год, я хоть воду подавать буду, и то больше толку будет
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Звягин начал работать на карман
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Чушь голимая
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если не путаю то у него 35 в этом сезоне в СЮ было . ну существенно прибавляют
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Средний защитник, в Салавате был не ведущем защитником, этот сезон провел средне, а тут такое увеличение с 35 до 60.
Сумма на уровне ведущих защитников лиги
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Пьянову еще обязательно подтянуть надо, может, процент выигранных вбрасываний потянется за ежегодной зарплатой
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