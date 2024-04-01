Юров перед полуфиналом: «Автомобилист» реализовал все моменты в 5-м матче, СКА допустил много контратак. «Металлургу» надо играть плотнее»

Теги Металлург Мг СКА Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Данила Юров Хоккей

Данила Юров поделился мнением перед серией против «Автомобилиста».

«Металлург» и «Автомобилист» встретятся в полуфинале Кубка Гагарина. Екатеринбуржцы прошли СКА во втором раунде, выиграв 4-1 в серии.

«Смотрел пятую игру «Автомобилист» – СКА. «Автомобилист» реализовал все свои моменты. СКА допустил много контратак.

Нам надо это исключить и сыграть так, как в последнем матче со «Спартаком». У «Автомобилиста» хорошее большинство, есть исполнители.

Нам надо не допускать контратак, играть плотнее, жестче и не забывать про дисциплину», – сказал нападающий «Металлурга» Данила Юров.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий