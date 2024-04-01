Юров перед полуфиналом: «Автомобилист» реализовал все моменты в 5-м матче, СКА допустил много контратак. «Металлургу» надо играть плотнее»

Данила Юров поделился мнением перед серией против «Автомобилиста».

«Металлург» и «Автомобилист» встретятся в полуфинале Кубка Гагарина. Екатеринбуржцы прошли СКА во втором раунде, выиграв 4-1 в серии.

«Смотрел пятую игру «Автомобилист» – . « » реализовал все свои моменты. СКА допустил много контратак.

Нам надо это исключить и сыграть так, как в последнем матче со «Спартаком». У «Автомобилиста» хорошее большинство, есть исполнители.

Нам надо не допускать контратак, играть плотнее, жестче и не забывать про дисциплину», – сказал нападающий « » .