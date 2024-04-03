Александр Могильный: «Вылет СКА – результат действий КХЛ по выравниванию бюджетов. У всех должны быть равные шансы на кубок. «Автомобилист» победил заслуженно, вопросов нет»

Теги СКА Автомобилист Александр Могильный КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com деньги Хоккей

Александр Могильный высказался о причинах вылета СКА во втором раунде плей-офф.

Ранее команда под руководством Романа Ротенберга проиграла «Автомобилисту» со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

«То, что СКА вылетел – это просто результат тех действий, которые КХЛ принимает по выравниванию бюджетов и строгому соблюдению их.

Потому что у всех должны быть равные шансы на льду выиграть кубок. И тут тоже не забывайте: у них много травм было, в том числе в обороне. Ведущие защитники. Это тоже сказалось на них в плей-офф.

Так что да, так получилось. Это плей-офф. «Автомобилист» заслуженно победил. Тут вообще вопросов нет. Это хоккей», – сказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный.

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7 комментариев
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Подождите но Роман Йозе Маринович так не может... Система так не работает.... Как с выравненными бюджетами устраивать грандиозную ежегодную массовую скупку воспитанников на несколько составов? Так дела не делаются и лига совсем уже берега попутала! Кожевников Плющев и Назаров должны написать письмо Юдину. С этим надо что то делать и не позволять КХЛ травить своего лучшего тренера!!!
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Это первый плей-офф за все годы когда нельзя заранее предугадать финалистов.
Приятно смотреть !
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Да да да, скупить всех, кого хочешь в межсезонье на 10 пятерок- это очевидное выравнивание. Да и вылетели исключительно из-за выравнивания , народ всё видит Саня, мог бы не объяснять (лизать)
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😂😂😂 как там было у Сектора газа но надо только вовремя подлизывать …. Прогиб засчитан. А по чесноку , рыба гниет с головы!
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Вот что бывает когда завхозы не своим делом занимаются
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Саша все эти годы работал с КХЛ, в системе Амура. Насмотрелся треша.
Сколько он сломал дверей в раздевалках 🤦‍♂️.
в любви к Ротену, не замечен.
Говорит он как думает? Х. з.
Но в деньгах он, не нуждается.
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Если бы серебрякова не удалили ска бы был в полуфинале 😂Медведев
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