Александр Могильный: «Вылет СКА – результат действий КХЛ по выравниванию бюджетов. У всех должны быть равные шансы на кубок. «Автомобилист» победил заслуженно, вопросов нет»

Александр Могильный высказался о причинах вылета СКА во втором раунде плей-офф.

Ранее команда под руководством Романа Ротенберга проиграла « » со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

«То, что вылетел – это просто результат тех действий, которые принимает по выравниванию бюджетов и строгому соблюдению их.

Потому что у всех должны быть равные шансы на льду выиграть кубок. И тут тоже не забывайте: у них много травм было, в том числе в обороне. Ведущие защитники. Это тоже сказалось на них в плей-офф.

Так что да, так получилось. Это плей-офф. «Автомобилист» заслуженно победил. Тут вообще вопросов нет. Это хоккей», – сказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный.