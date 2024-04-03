Александр Могильный: «Вылет СКА – результат действий КХЛ по выравниванию бюджетов. У всех должны быть равные шансы на кубок. «Автомобилист» победил заслуженно, вопросов нет»
Александр Могильный высказался о причинах вылета СКА во втором раунде плей-офф.
Ранее команда под руководством Романа Ротенберга проиграла «Автомобилисту» со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.
«То, что СКА вылетел – это просто результат тех действий, которые КХЛ принимает по выравниванию бюджетов и строгому соблюдению их.
Потому что у всех должны быть равные шансы на льду выиграть кубок. И тут тоже не забывайте: у них много травм было, в том числе в обороне. Ведущие защитники. Это тоже сказалось на них в плей-офф.
Так что да, так получилось. Это плей-офф. «Автомобилист» заслуженно победил. Тут вообще вопросов нет. Это хоккей», – сказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный.
Приятно смотреть !
Сколько он сломал дверей в раздевалках 🤦♂️.
в любви к Ротену, не замечен.
Говорит он как думает? Х. з.
Но в деньгах он, не нуждается.