Макеев о перекрестном плей-офф в КХЛ: «Новшество понравилось всей России. Когда команды играли внутри конференций, все было ясно»

Алексей Макеев предположил, что всей России понравился перекрестный плей-офф в КХЛ.

В этом сезоне во втором раунде между собой играли команды Восточной и Западной конференции. На этой стадии «Автомобилист» обыграл СКА со счетом 4-1 в серии.

– Как вам перекрестный плей-офф?

– Я общаюсь с ребятами, и всем это очень интересно.

Я с ними согласен, мне понравилось это новшество. Думаю, оно понравилось всей стране.

Плей-офф очень интересный, ни одна серия не была предсказуемой.

А вот когда команды играли внутри своих конференций, все было ясно, – сказал нападающий « » .