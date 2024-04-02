Макеев о перекрестном плей-офф в КХЛ: «Новшество понравилось всей России. Когда команды играли внутри конференций, все было ясно»

Теги Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Алексей Макеев Хоккей

Алексей Макеев предположил, что всей России понравился перекрестный плей-офф в КХЛ.

В этом сезоне во втором раунде между собой играли команды Восточной и Западной конференции. На этой стадии «Автомобилист» обыграл СКА со счетом 4-1 в серии.

– Как вам перекрестный плей-офф?

– Я общаюсь с ребятами, и всем это очень интересно.

Я с ними согласен, мне понравилось это новшество. Думаю, оно понравилось всей стране.

Плей-офф очень интересный, ни одна серия не была предсказуемой.

А вот когда команды играли внутри своих конференций, все было ясно, – сказал нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев.

2 комментария
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И всё равно, самой удивительной новостью стал вылет ЦСКА и Ак Барса в первом раунде ещё в рамках своих конференций. Если ЦСКА постигла та участь, которая должна была ещё в 1й сезон постичь клуб с тренером, который никогда не тренировал и не особо-то рвался на эту роль, то вылет Ак Барса остро напомнил Сочи 2014, где до самого вылета казалось, что где-то в рукаве есть козырь и всё не может быть так плохо, как оно выглядит. Пожалуй, больше впечатлит только финал, в котором будут участвовать клубы, ранее не бравшие кубок
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И мне нравится! Классные парочки получились по итогу. Финал Локо-Авто был бы супер
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