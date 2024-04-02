Макеев о перекрестном плей-офф в КХЛ: «Новшество понравилось всей России. Когда команды играли внутри конференций, все было ясно»
Алексей Макеев предположил, что всей России понравился перекрестный плей-офф в КХЛ.
В этом сезоне во втором раунде между собой играли команды Восточной и Западной конференции. На этой стадии «Автомобилист» обыграл СКА со счетом 4-1 в серии.
– Как вам перекрестный плей-офф?
– Я общаюсь с ребятами, и всем это очень интересно.
Я с ними согласен, мне понравилось это новшество. Думаю, оно понравилось всей стране.
Плей-офф очень интересный, ни одна серия не была предсказуемой.
А вот когда команды играли внутри своих конференций, все было ясно, – сказал нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев.