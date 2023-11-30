Переход Линдена Вея в «Авангард» сорвался. Клуб не смог перевести деньги «Мангейму» из-за санкций («Вброс по борту»)

Переход форварда Линдена Вея в «Авангард» сорвался.

Омичи практически договорились с 32-летним канадцем по условиям личного контракта, но переговоры приостановились, когда речь зашла о компенсации для «Мангейма», сообщает «Вброс по борту».

По данным источника, « » не смог перевести деньги немецкому клубу в условиях санкций, и сделка оказалась невозможной.

В нынешнем сезоне Вей провел 19 игр за « » и набрал 20 (5+15) баллов.

Ранее он играл в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Барыс», СКА и ЦСКА.