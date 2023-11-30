Переход Линдена Вея в «Авангард» сорвался. Клуб не смог перевести деньги «Мангейму» из-за санкций («Вброс по борту»)
Переход форварда Линдена Вея в «Авангард» сорвался.
Омичи практически договорились с 32-летним канадцем по условиям личного контракта, но переговоры приостановились, когда речь зашла о компенсации для «Мангейма», сообщает «Вброс по борту».
По данным источника, «Авангард» не смог перевести деньги немецкому клубу в условиях санкций, и сделка оказалась невозможной.
В нынешнем сезоне Вей провел 19 игр за «Мангейм» и набрал 20 (5+15) баллов.
Ранее он играл в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Барыс», СКА и ЦСКА.
Хотя, это еще ни то же самое, что отказаться от Уила и Коваленко. Потом сидеть с шипачевыми-свечниковыми-жафяровыми которые не нужны другим.
Можно исправлять, точнее заметно дешевле выйдет веселье