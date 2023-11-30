Переход Линдена Вея в «Авангард» сорвался. Клуб не смог перевести деньги «Мангейму» из-за санкций («Вброс по борту»)

Теги Авангард возможные переходы чемпионат Германии Мангейм КХЛ Линден Вей Политика Хоккей

Переход форварда Линдена Вея в «Авангард» сорвался.

Омичи практически договорились с 32-летним канадцем по условиям личного контракта, но переговоры приостановились, когда речь зашла о компенсации для «Мангейма», сообщает «Вброс по борту».

По данным источника, «Авангард» не смог перевести деньги немецкому клубу в условиях санкций, и сделка оказалась невозможной.

В нынешнем сезоне Вей провел 19 игр за «Мангейм» и набрал 20 (5+15) баллов.

Ранее он играл в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Барыс», СКА и ЦСКА.

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7 комментариев
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Russ Ivan
Возьмите его через Барыс, казахи подписывают и платят, а потом срочно продают в Омск. Всему вас учить надо))
+5
0
+5
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cry
Как буд-то обходных путей не нашли.
+4
-1
+3
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ЧакЧак
клоуны
+3
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Иван Буренков
Да уж, при этом Ак Барс в Словакию перевод компенсацию за игрока
+1
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gans.gans.73
надо было чемодан налички везти... немцы были бы только рады черному налу...
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srs
Ответ srs
А переход ту вея?
Отдать игрока в Амур, потом страдать. Странно это как то, а вроде как профессиональные люди.
Хотя, это еще ни то же самое, что отказаться от Уила и Коваленко. Потом сидеть с шипачевыми-свечниковыми-жафяровыми которые не нужны другим.
Можно исправлять, точнее заметно дешевле выйдет веселье
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