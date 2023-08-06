Линден Вей – в шорт-листе «Авангарда» на замену Найту. В нем еще три кандидата (Metaratings)

Теги Авангард возможные переходы чемпионат Германии Мангейм КХЛ Барыс Линден Вей Хоккей

Линден Вей может перейти в «Авангард».

32-летний канадский нападающий входит в список претендентов на переход в «Авангард», сообщает Metaratings.ru.

Центрфорвард попал в шорт-лист клуба, где, помимо него, есть еще три кандидата, один из которых – Райан Спунер.

В межсезонье Линден Вей подписал контракт с немецким «Мангеймом», однако стороны могут решить вопрос о расторжении соглашения.

В прошлом сезоне Вей выступал за «Барыс» и набрал 41 (18+23) балл в 57 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

1 комментарий

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в Найте ещё три кандидата? *протёр глаза*
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