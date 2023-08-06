Линден Вей – в шорт-листе «Авангарда» на замену Найту. В нем еще три кандидата (Metaratings)

Линден Вей может перейти в «Авангард».

32-летний канадский нападающий входит в список претендентов на переход в « », сообщает Metaratings.ru.

Центрфорвард попал в шорт-лист клуба, где, помимо него, есть еще три кандидата, один из которых – Райан Спунер.

В межсезонье подписал контракт с немецким « », однако стороны могут решить вопрос о расторжении соглашения.

В прошлом сезоне Вей выступал за « » и набрал 41 (18+23) балл в 57 матчах Фонбет чемпионата .