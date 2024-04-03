«Трактор» посетил мемориал памяти погибших в авиакатастрофе игроков и сотрудников «Локомотива»

Теги Локомотив Трактор происшествия КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Трактор» побывал у мемориала погибшим в авиакатастрофе игрокам «Локомотива».

Перед вторым матчем полуфинала Кубка Гагарина игроки и руководство челябинского клуба посетили мемориал, посвященный жертвам авиакатастрофы в 2011 году, в результате которой погибли 44 человека.

Среди них было 37 игроков и сотрудников ярославского «Локомотива» и 7 членов экипажа.

Матч между «Локомотивом» и «Трактором» состоится 4 апреля. Первую игру ярославцы выиграли со счетом 5:2.

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4 комментария
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Это по мужски. Горжусь своей командой!!! Спасибо парни.
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Молодцы ребята.
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Молодчики игроки и тренера Трактора , что пришли на Мемориал памяти погибших на взлёте своих коллег из Локомотива ,улетающих на матч в Минск !
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Уважуха
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