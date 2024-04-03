«Трактор» посетил мемориал памяти погибших в авиакатастрофе игроков и сотрудников «Локомотива»

«Трактор» побывал у мемориала погибшим в авиакатастрофе игрокам «Локомотива».

Перед вторым матчем полуфинала Кубка Гагарина игроки и руководство челябинского клуба посетили мемориал, посвященный жертвам авиакатастрофы в 2011 году, в результате которой погибли 44 человека.

Среди них было 37 игроков и сотрудников ярославского «Локомотива» и 7 членов экипажа.

Матч между «Локомотивом» и «Трактором» состоится 4 апреля. Первую игру ярославцы выиграли со счетом 5:2.