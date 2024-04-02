Алексей Заварухин: «Никто не думал, что Фукале получит нелепую травму. Перед 3-м голом было воздействие, я обратил внимание арбитра. Если будут нападки на нашего вратаря, мы это так не оставим»

Алексей Заварухин рассказал о воздействии на вратарей «Трактора» со стороны «Локо».

Сегодня челябинский клуб потерпел поражение (2:5) в первом матче серии полуфинала Кубка Гагарина.

«Локомотив» повел 1-0 в серии. Второй матч состоится 4 апреля на домашней площадке «Локомотива».

В ходе игры при счете 2:1 повреждение получил основной голкипер «Трактора» Зак Фукале. Его в воротах сменил .

– Что с состоянием здоровья ?

– Это военная тайна.

– Голы во втором периоде – « » заставил ошибаться или игроки оказались не готовы?

– Нет, дело не в Ярославле. Мы сами играли неправильно. Сделали несвойственные ошибки, которые в серии с «Динамо» не совершали.

– Как вы оцените уровень готовности Сергея Мыльникова? Он же не в тонусе.

– Это немного наша ошибка. Но никто не думал, что Зак получит нелепую травму. Тут уже на усмотрение лиги. Мы будем рассматривать этот момент.

Перед третьим голом я обратил внимание арбитра, там было воздействие. Мы приехали играть в хоккей. Но если будут нападки на нашего вратаря, мы это так не оставим.

– Игру у «Локомотива» сделало четвертое звено. Что с этим делать?

– Вы не поверите – мы не разбирали первое или четвертое звено Ярославля. Не было такого, что первый состав против первого состава. Не было такой задачи. Мы постараемся играть в свой хоккей, который приносит нам результат, – сказал главный тренер « ».