Алексей Заварухин: «Никто не думал, что Фукале получит нелепую травму. Перед 3-м голом было воздействие, я обратил внимание арбитра. Если будут нападки на нашего вратаря, мы это так не оставим»

Теги Локомотив Трактор травмы судьи Алексей Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Зак Фукале Матч ТВ Сергей Мыльников 1999 Хоккей

Алексей Заварухин рассказал о воздействии на вратарей «Трактора» со стороны «Локо».

Сегодня челябинский клуб потерпел поражение (2:5) в первом матче серии полуфинала Кубка Гагарина. 

«Локомотив» повел 1-0 в серии. Второй матч состоится 4 апреля на домашней площадке «Локомотива».

В ходе игры при счете 2:1 повреждение получил основной голкипер «Трактора» Зак Фукале. Его в воротах сменил Сергей Мыльников.

– Что с состоянием здоровья Зака Фукале?

– Это военная тайна.

– Голы во втором периоде – «Локомотив» заставил ошибаться или игроки оказались не готовы?

– Нет, дело не в Ярославле. Мы сами играли неправильно. Сделали несвойственные ошибки, которые в серии с «Динамо» не совершали.

– Как вы оцените уровень готовности Сергея Мыльникова? Он же не в тонусе.

– Это немного наша ошибка. Но никто не думал, что Зак получит нелепую травму. Тут уже на усмотрение лиги. Мы будем рассматривать этот момент.

Перед третьим голом я обратил внимание арбитра, там было воздействие. Мы приехали играть в хоккей. Но если будут нападки на нашего вратаря, мы это так не оставим.

– Игру у «Локомотива» сделало четвертое звено. Что с этим делать?

– Вы не поверите – мы не разбирали первое или четвертое звено Ярославля. Не было такого, что первый состав против первого состава. Не было такой задачи. Мы постараемся играть в свой хоккей, который приносит нам результат, – сказал главный тренер «Трактора».

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30 комментариев
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Нападки на вратаря…
а как тогда трактовать эпизод с вашим шлангом Робинсоном ?
+24
-6
+18
Ну какие нападки? Падение, случайное абсолютно, очень неудачно въехал в ногу, просто случайная травма на ровном месте. Надеюсь, в следующем матче и во всей оставшейся серии он сыграет.
+17
-2
+15
Ответ Мадина Уйгурова
Если вы про Уфу, то Робинсон получил дисквал. Наказание свое нашел. А вообще про вратаря ещё Джиошвили из Динамо говорил, что Зака "нужно снести". Ни для кого не секрет, что Трактор в полуфинале на 90% из-за Зака. Сама команда то играет очень плохо. Логично, что "снести" по возможности Фукале = победа в серии. Единственное так этого ждали от Уфы и Динамо, а получили от Локо, хотя ярославцы вроде никогда грязью не славились
Да не было умысла у Шалунова никакого…а вот Робинье пихал Исаеву специально клюшкой
+19
-4
+15
Походу, поплыл дядя Лёша, все давалось легко, звезду поймал, а тут на землю спустили...
+13
-3
+10
Ответ Мадина Уйгурова
Конечно умысла не было. Поэтому падая телом вперёд начал тормозить ногами о Зака. Ага
Вы на коньках катаетесь? Не падали ни разу на скорости на жопу ?
+10
-2
+8
Ответ Sv11775
Походу, поплыл дядя Лёша, все давалось легко, звезду поймал, а тут на землю спустили...
Это напомнило как с Уфой во в первой игре защитник Трактора (помоему Блажиевский) просто откровенно толкнул на Фукале нападающего Уфы, тренеры Трактора додумались взять повтор и после Игры Заварухин говорил,, пусть лига объяснит нам что это было"
😆😆😆😆😆😆😆
+9
-1
+8
Удачи Локомотиву!!
+7
0
+7
Ответ Мадина Уйгурова
Если вы про Уфу, то Робинсон получил дисквал. Наказание свое нашел. А вообще про вратаря ещё Джиошвили из Динамо говорил, что Зака "нужно снести". Ни для кого не секрет, что Трактор в полуфинале на 90% из-за Зака. Сама команда то играет очень плохо. Логично, что "снести" по возможности Фукале = победа в серии. Единственное так этого ждали от Уфы и Динамо, а получили от Локо, хотя ярославцы вроде никогда грязью не славились
в чем грязь со стороны шалунова? только конкретно, а не просто, что он мог не врезаться. Телегин в Исаева тоже мог в 1 периоде не врезаться
+9
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+7
Ответ Alexey Drugov
Комментарий скрыт
Еще один стратег от бога
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Если они только на вратаря надеются,то нечего им делать в финале, бред какой-то, забивайте больше, чем пропускаете,в чём печаль)
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Ответ Пётр Строков
Всегда удивляло - если я вижу что Робинзон бьёт вратаря и понимаю что он не прав. Почему свои болельщики не признают грязь Шалунова (может не хочется признавать что победа не совмем честная в итоге или верят что все априори добрые и бескорыстные)? Когда равные соперники бьются за каждый см льда, любые нюансы важны. Хотел ли Шалунов специально травмировать Фукале? (возможно нет, но контакт с вратарем это табу) Физическое воздействие наносит давление и дезориентирует вратаря. Это как мощный силовой на полевом, после которого нужно долго приходить в себя. "Это игроковой момент!" В каких сценариях мог игрок падать на полной скорости и ныряя во вратаря пытаться выбить шайбу? Возможно если только спасать от гола в свои ворота, но это тогда бы был свой воротчик.
Абсолютно игровой момент. Причем тут силовой на игроке и сбить вратаря, когда ты сам уже пластом катишься по льду? Шалунов же не силовой провел на вратаре. Да и затормозить, сменить направление - вариантов не было.
По поводу сценария, ну например протолкнуть шайбу напарнику на пустые ворота🤔
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какой важный курица))
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Это не оправдание проигрыша, кто вам не давал забивать?, Вы команда зависящее от одного игрока? Тогда в плей-офф вам делать нечего.
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Ответ Мадина Уйгурова
Конечно умысла не было. Поэтому падая телом вперёд начал тормозить ногами о Зака. Ага
Как можно падая телом вперед тормозить ногами об кого-то впереди?🤦🏻‍♂️
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Ответ ilitch80
Нападки на вратаря… а как тогда трактовать эпизод с вашим шлангом Робинсоном ?
Эпизод произошел после травмы Фукале, так и трактуй. К тому же, ничего ужасного не было, стукнул по ловушке и получил двойное наказание. Фукале весь плей-офф Салават и в меньшей степени Динамо атаковали подобным образом, избегая наказания, не надо нежиться и пищать о несправедливости, когда наказание за эпизод игрок понёс.
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Понятно же,что Шалун не успевал и спецом врезался ,потом ожидая ответки закрыл голову руками!
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Врёшь, начинаешь ныть. Не красиво, не по мужски.
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Ответ Мадина Уйгурова
Конечно умысла не было. Поэтому падая телом вперёд начал тормозить ногами о Зака. Ага
Шалунов никогда не был грязным игроком!
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Ответ ilitch80
Нападки на вратаря… а как тогда трактовать эпизод с вашим шлангом Робинсоном ?
Подумаешь.Робинсон пытался выбить шайбу в пылу атаки.все этим грешат
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Ничего.есть еще одна игра.думаю.Трактор примет меры
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Ответ ilitch80
Еще один стратег от бога
Это не стратег, а провокатор, поп Гапон!
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Ответ Дмитрий Потепалин
Если они только на вратаря надеются,то нечего им делать в финале, бред какой-то, забивайте больше, чем пропускаете,в чём печаль)
Они привыкли что у соперника на воротах стоит вратарь дырка который пропускает все что в него летит. Вот и получается что Фукале пропустил три, а забили всего один.
Вот если бы Фукале вообще бы не пропускал то конечно же Трактор выиграл бы.
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Ответ Дмитрий Потепалин
Если они только на вратаря надеются,то нечего им делать в финале, бред какой-то, забивайте больше, чем пропускаете,в чём печаль)
Вот и надо Трактору создать во второй игре у ворот Исаева такой же момент.очень будет глянуть на Локомотив без Исаева.со сменщиком в воротах
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0
0
Ответ Пётр Строков
Всегда удивляло - если я вижу что Робинзон бьёт вратаря и понимаю что он не прав. Почему свои болельщики не признают грязь Шалунова (может не хочется признавать что победа не совмем честная в итоге или верят что все априори добрые и бескорыстные)? Когда равные соперники бьются за каждый см льда, любые нюансы важны. Хотел ли Шалунов специально травмировать Фукале? (возможно нет, но контакт с вратарем это табу) Физическое воздействие наносит давление и дезориентирует вратаря. Это как мощный силовой на полевом, после которого нужно долго приходить в себя. "Это игроковой момент!" В каких сценариях мог игрок падать на полной скорости и ныряя во вратаря пытаться выбить шайбу? Возможно если только спасать от гола в свои ворота, но это тогда бы был свой воротчик.
Фукале сам виноват, выкатился за пределы вратарской и поставил ноги в травмирующее при столкновении положение.

Во вратарской - да, трогать вратаря табу. Тогда я бы согласился с вами. Но за пределами вратарской Фукале такой же игрок как и все, никто не обязан перед ним тормозить и не бороться с ним за шайбу.

Никакой грязи со стороны Шалунова не было.

Про "нечестную победу" совсем глупость. К моменту травмы Фукале Локо уже вёл в счёте и имел приличное игровое преимущество, дело шло к шайбе.
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