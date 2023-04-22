Игорь Гришин: «За три месяца в «Спартаке» я многое почерпнул. Готов вернуться в КХЛ»

Теги Спартак Химик Воскресенск КХЛ ВХЛ ТАСС Игорь Гришин Хоккей

Игорь Гришин считает, что готов вернуться в КХЛ.

21 апреля «Химик» стал чемпионом ВХЛ впервые в истории. Гришин, возглавляющий команду, тренировал «Спартак» в Фонбет Чемпионате КХЛ в этом сезоне, но в начале февраля московский клуб сообщил об уходе тренера по собственному желанию.

«Любой опыт в любой тренерской сфере на самом разном уровне полезен. И за три месяца в «Спартаке» я многое почерпнул, может, даже не в спортивном плане, а в организационном и психологическом. Думаю, многое пойдет мне в копилку.

Считаю, что я готов вернуться в КХЛ, и многие тренеры из Всероссийской хоккейной лиги могут работать в КХЛ. Просто так сложилось именно со мной, и если будет какая-то возможность там работать, почему нет? Честно говоря, мне в Воскресенске нравится, но я буду рассматривать предложения.

Первоначально планирую остаться здесь, так как мне все здесь нравится: город, команда, все, что тут происходит», – сказал главный тренер «Химика».

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2 комментария

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Ми Ша
Зачем,Гриша? Живи спокойно
+2
-1
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Тихий летун
На х..
Зачем?
0
0
0
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