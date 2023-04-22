Игорь Гришин: «За три месяца в «Спартаке» я многое почерпнул. Готов вернуться в КХЛ»

Игорь Гришин считает, что готов вернуться в КХЛ.

21 апреля «Химик» стал чемпионом впервые в истории. Гришин, возглавляющий команду, тренировал « » в Фонбет Чемпионате КХЛ в этом сезоне, но в начале февраля московский клуб сообщил об уходе тренера по собственному желанию.

«Любой опыт в любой тренерской сфере на самом разном уровне полезен. И за три месяца в «Спартаке» я многое почерпнул, может, даже не в спортивном плане, а в организационном и психологическом. Думаю, многое пойдет мне в копилку.

Считаю, что я готов вернуться в КХЛ, и многие тренеры из Всероссийской хоккейной лиги могут работать в КХЛ. Просто так сложилось именно со мной, и если будет какая-то возможность там работать, почему нет? Честно говоря, мне в Воскресенске нравится, но я буду рассматривать предложения.

Первоначально планирую остаться здесь, так как мне все здесь нравится: город, команда, все, что тут происходит», – сказал главный тренер « ».