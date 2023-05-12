Игорь Гришин: «Подпишу новый контракт с «Химиком» на год. Осталось уладить формальности»

Теги Химик Воскресенск ВХЛ ТАСС Игорь Гришин Хоккей

Игорь Гришин сообщил, что продлит контракт с «Химиком» на один год.

«Я подпишу новый контракт с клубом.

Он будет на год, осталось уладить некоторые формальности», – сказал Гришин.

21 апреля «Химик» стал чемпионом ВХЛ впервые в истории. Гришин, возглавляющий команду, тренировал «Спартак» в Фонбет Чемпионате КХЛ в этом сезоне, но в начале февраля московский клуб сообщил об уходе тренера по собственному желанию.

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