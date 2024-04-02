Никитин о травме Фукале: «Игровой момент, не было умысла. У «Локомотива» есть кому противодействовать провокациям»
Игорь Никитин прокомментировал эпизод с травмой Зака Фукале.
«Локомотив» победил «Трактор» (5:2, 1-0) в первом матче полуфинала Кубка Гагарина.
На 35-й минуте игры во втором периоде нападающий «Локомотива» Максим Шалунов, пытаясь дотянуться до шайбы, въехал в левую ногу голкипера уральцев Зака Фукале. Канадский вратарь не продолжил игру и был заменен на Сергея Мыльникова.
– Эпизод с Фукале?
– Там игровой момент. Случилось и случилось. Там не было умысла.
– Как вы собираетесь останавливать Бадди Робинсона, который лезет под кожу вашим игрокам?
– Мы знаем об этом. Ребята знают об этом.
У нас есть кому противодействовать провокациям. Это плей‑офф. Мы к этому готовы, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
Основной вратарь «Трактора» получил травму – без него команда рассыпалась и проиграла «Локомотиву»
Вам легче станет оттого, если с Исаевым что-то в следующем матче случится?
Эпизод, мне кажется, игровой, оба боролись до конца, просто не повезло в данном случае вратарю
Столько вообще всего происходит, и заталкивают шайбу с мясом, и врезаются чуть ли не всей пятёркой и вроде всё ок у вратарей всегда.
А здесь просто несчастливое стечение обстоятельств, по другому не сказать, на ровном месте травма, он спиной принял удар и упал на ногу неудачно. Там даже агрессии от Шалунова 0 было, он просто катился на пузе, так получилось что под опорную ногу заехал, это даже головой в моменте специально не подстроить. И реакция защитников красноречивая, была бы грязь, они бы поехали лупить Шалунова, а тут всем на площадке было очевидно что это несчастный случай
Если на месте Фукале был Исаев, а на месте Шалунова, Ткачев ваша реакция?
ну, он мог тогда в принципе на матч не выходить. типа, "тренер, я больше не буду играть" - "почему, Максим?" - "ну мало ли, вдруг я там кому-нибудь больно сделаю".
вы этот конкретный эпизод рассматриваете ретроспективно, вы знаете, чем он закончится. а от Шалунова требуете ванговать ситуацию на несколько секунд вперёд.
вот охолоните маленько, и, положа руку на сердце, скажите - это вменяемая вообще позиция?