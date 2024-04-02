Никитин о травме Фукале: «Игровой момент, не было умысла. У «Локомотива» есть кому противодействовать провокациям»

Теги Локомотив Трактор Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Максим Шалунов Зак Фукале Бадди Робинсон Матч ТВ Хоккей

Игорь Никитин прокомментировал эпизод с травмой Зака Фукале.

«Локомотив» победил «Трактор» (5:2, 1-0) в первом матче полуфинала Кубка Гагарина.

На 35-й минуте игры во втором периоде нападающий «Локомотива» Максим Шалунов, пытаясь дотянуться до шайбы, въехал в левую ногу голкипера уральцев Зака Фукале. Канадский вратарь не продолжил игру и был заменен на Сергея Мыльникова.

– Эпизод с Фукале?

– Там игровой момент. Случилось и случилось. Там не было умысла.

– Как вы собираетесь останавливать Бадди Робинсона, который лезет под кожу вашим игрокам?

– Мы знаем об этом. Ребята знают об этом.

У нас есть кому противодействовать провокациям. Это плей‑офф. Мы к этому готовы, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

Основной вратарь «Трактора» получил травму – без него команда рассыпалась и проиграла «Локомотиву»

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56 комментариев
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Ответ ilitch80
Вот было нормальное отношение к болелам соперника , а теперь просто хочется , чтобы Локо вынес трактор за максимум минимальное количество матчей …
да, что-то миф о "суровых челябинских мужиках" сегодня рухнул. давненько не припомню такой образцово-показательной истерики.
+22
-1
+21
Ответ Олег Беляков
Болельщикам локомотива вопрос: Если на месте Фукале был Исаев, а на месте Шалунова, Ткачев ваша реакция?
Это игровой момент , он просто упал ..в отличие от Робинсона , который внаглую ударил Исаева
+24
-4
+20
Вот было нормальное отношение к болелам соперника , а теперь просто хочется , чтобы Локо вынес трактор за максимум минимальное количество матчей …
+19
-5
+14
Ответ Alexey Drugov
Комментарий скрыт
Голову он закрыл , чтобы на нее не упала туша в амуниции
+11
0
+11
Ответ Олег Беляков
Болельщикам локомотива вопрос: Если на месте Фукале был Исаев, а на месте Шалунова, Ткачев ваша реакция?
Понятно, что ситуация неприятная, и все нормальные болельщики Локомотива не хотели, чтобы это случилось с Фукале. Но к чему эти сослагательные наклонения, как бы мы отнеслись и все в таком духе?
Вам легче станет оттого, если с Исаевым что-то в следующем матче случится?
Эпизод, мне кажется, игровой, оба боролись до конца, просто не повезло в данном случае вратарю
+11
-1
+10
Ответ Олег Беляков
Болельщикам локомотива вопрос: Если на месте Фукале был Исаев, а на месте Шалунова, Ткачев ваша реакция?
так ведь очевидно, что без умысла, к чему вопрос? а Фукале здоровья, очень надеюсь, что сможет доиграть серию
+11
-2
+9
Ответ ilitch80
Видимо без срача в комментариях не обойдется с некоторыми персонажами
Вот оно и печально. Трактор кроме 10 первых минут ничего не показал. Локо спокойно контролировал матч, и 3 и 4 гол были в девятки. Да и травма была при 2-1 и владении территориальном преимуществе Ярославля
+9
-1
+8
Елесин, например
+9
-1
+8
Ответ Олег Беляков
Болельщикам локомотива вопрос: Если на месте Фукале был Исаев, а на месте Шалунова, Ткачев ваша реакция?
это вообще случай 1 из 1000. Тот же Ткачёв (не помню точно может не он) влетел в Исаева в первом периоде. Там его толкнули и он снёс ворота вместе с вратарём.
Столько вообще всего происходит, и заталкивают шайбу с мясом, и врезаются чуть ли не всей пятёркой и вроде всё ок у вратарей всегда.
А здесь просто несчастливое стечение обстоятельств, по другому не сказать, на ровном месте травма, он спиной принял удар и упал на ногу неудачно. Там даже агрессии от Шалунова 0 было, он просто катился на пузе, так получилось что под опорную ногу заехал, это даже головой в моменте специально не подстроить. И реакция защитников красноречивая, была бы грязь, они бы поехали лупить Шалунова, а тут всем на площадке было очевидно что это несчастный случай
+9
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+8
Ответ Мадина Уйгурова
Аналогично. Зашла в комменты КХЛ группы и такой ушат помоев от ярославцев прочитала. Вроде город потерял команду в 2011, а болельщики пишут гадости и насмехаются над Фукале. Страшно просто читать. Очень надеюсь что в финале кубка Авто или Магнит вынесет Локо, не должна команда с такими болельщиками брать кубок
Странные вы какие-то сайты почитываете. Я вот наоборот везде читаю, что ярославские желают здоровья Фукале и скорейшего возвращения на лед
+8
-1
+7
Ответ Олег Беляков
Болельщикам локомотива вопрос: Если на месте Фукале был Исаев, а на месте Шалунова, Ткачев ваша реакция?
Ругались бы, переживали. Зла другим игрокам уж точно не желали бы
+8
-1
+7
Ответ ilitch80
Видимо без срача в комментариях не обойдется с некоторыми персонажами
Они проиграли и теперь разгоняют тему про умышленносиь нанесения травмы. Зачем на это реагировать. Со стороны это жалко смотрится на самом деле. Заварухин грозился пожаловаться в сдк. Пусть они разбираются, если есть в чем
+9
-3
+6
Ответ Олег Беляков
Болельщикам локомотива вопрос: Если на месте Фукале был Исаев, а на месте Шалунова, Ткачев ваша реакция?
ругались бы, также как болельщики Трактора
+5
0
+5
Ответ Alexey Drugov
Комментарий скрыт
оспаде, какое колено?)))) он бедром въехал, смотри повтор
+5
0
+5
Ответ Олег Беляков
Когда игрок влетает во вратаря вероятность нанесения травмы возрастает, причем у обоих!
тогда прокомментируй эпизод где игрок трактора снёс Исаева с воротами в первом периоде. Ему по твоей логике, не нужно было обострять на пятак, а за ворота уходить?
+4
0
+4
Инерцию движения в сторону вратаря Трактора лежащий Шалунов на льду не мог остановить и контакт у него с вратарём произошёл не со зла и не специально !
+8
-4
+4
Болельщикам локомотива вопрос:
Если на месте Фукале был Исаев, а на месте Шалунова, Ткачев ваша реакция?
+12
-9
+3
Видимо без срача в комментариях не обойдется с некоторыми персонажами
+4
-1
+3
Ответ Alexey Drugov
Ну посмотрим в след матчах. У нас есть кому так же на скорости "падать" во вратаря. Надеюсь воспользуемся этим.
Да Трактористы уже и без скорости стали не падать , а бить вратаря
+2
0
+2
Ответ Alexey Drugov
Какое было воздействие со стороны игроков трактора на крыcу шалунова? А когда защитник вашего гoвнo клуба роняет телегина на вашего воротчика? Вот теперь сранивай моменты.
Такое комментировать, только портить
+2
0
+2
Ответ Б.И.С.
да, что-то миф о "суровых челябинских мужиках" сегодня рухнул. давненько не припомню такой образцово-показательной истерики.
И не говори, инфантилы какие-то!
+1
0
+1
Ответ Олег Беляков
Я к тому, что он этого мог не делать!
Чего не делать? Играть эпизод до конца? Какая была вероятность, что от такого столкновения вратарь получит травму? От момента, когда Исаевым ворота снесли больше шансов на травму было.
+2
-1
+1
Ответ Олег Беляков
Тянутся за шайбой, зная что не достаёт, и зная что влетит в Фукале!
серьёзно?!! зная и то, и это?!! и, видимо, зная, что это приведёт к травме?
ну, он мог тогда в принципе на матч не выходить. типа, "тренер, я больше не буду играть" - "почему, Максим?" - "ну мало ли, вдруг я там кому-нибудь больно сделаю".
+4
-3
+1
Ответ Мадина Уйгурова
Аналогично. Зашла в комменты КХЛ группы и такой ушат помоев от ярославцев прочитала. Вроде город потерял команду в 2011, а болельщики пишут гадости и насмехаются над Фукале. Страшно просто читать. Очень надеюсь что в финале кубка Авто или Магнит вынесет Локо, не должна команда с такими болельщиками брать кубок
Ну да, ну да, болельщики Трактора "святые". Тоже всякое пишут.
+1
0
+1
Ответ Олег Беляков
Я про конкретный эпизод спросил, не надо утрировать!
и я про конкретный. вот откуда у вас уверенность, что он знал, что не достаёт, знал, что во вратаря въедет?
вы этот конкретный эпизод рассматриваете ретроспективно, вы знаете, чем он закончится. а от Шалунова требуете ванговать ситуацию на несколько секунд вперёд.
вот охолоните маленько, и, положа руку на сердце, скажите - это вменяемая вообще позиция?
+1
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+1
Ответ Олег Беляков
Не ври себе и всем. Про Робинсона я вообще слова не сказал. И я не говорил что Шалунов делал это намерено, вопрос зачем?
Олег, очнись
+3
-2
+1
Ответ Alexey Drugov
Комментарий скрыт
За своими крысами смотри!!!!!!!!
0
0
0
Ответ Alexey Drugov
Комментарий скрыт
смотри, чтобы тебя не сломали, тракторист!
+1
-1
0
Ответ ilitch80
Так они и начнут пытаться сломать Исаева в след играх , уже начали хамить , а говорят , что команда без грязи
Не болельщик ни одной из команд. Но на 100% теперь уверен, что если Локо и пройдёт в финал, то пройдёт он уже без основного вратаря. Трактор начнёт охоту на Исаева.
0
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Ответ Alexey Drugov
Какое было воздействие со стороны игроков трактора на крыcу шалунова? А когда защитник вашего гoвнo клуба роняет телегина на вашего воротчика? Вот теперь сранивай моменты.
🤡
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