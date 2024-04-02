Никитин о травме Фукале: «Игровой момент, не было умысла. У «Локомотива» есть кому противодействовать провокациям»

Игорь Никитин прокомментировал эпизод с травмой Зака Фукале.

« » победил « » (5:2, 1-0) в первом матче полуфинала Кубка Гагарина.

На 35-й минуте игры во втором периоде нападающий «Локомотива» , пытаясь дотянуться до шайбы, въехал в левую ногу голкипера уральцев . Канадский вратарь не продолжил игру и был заменен на Сергея Мыльникова.

– Эпизод с Фукале?

– Там игровой момент. Случилось и случилось. Там не было умысла.

– Как вы собираетесь останавливать Бадди Робинсона, который лезет под кожу вашим игрокам?

– Мы знаем об этом. Ребята знают об этом.

У нас есть кому противодействовать провокациям. Это плей‑офф. Мы к этому готовы, – сказал главный тренер «Локомотива» .

Основной вратарь «Трактора» получил травму – без него команда рассыпалась и проиграла «Локомотиву»