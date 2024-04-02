«Аризона» может выбрать Демидова на драфте НХЛ по версии ESPN, «Калгари» – Силаева, «Вашингтон» – Чернышова, «Каролина» – Артамонова

ESPN считает, что Иван Демидов может быть выбран Аризоной на драфте НХЛ.

ESPN представил модель драфта . Команды распределены в рейтинге по проценту набранных очков в турнирной таблице регулярного чемпионата.

По мнению ESPN, в первой десятке могут быть два россиянина – Иван Демидов и Антон Силаев.

Список выглядит следующим образом:

1. « » – н (университет Бостона)

2. « » – з (университет Мичигана)

3. « » – н Кайден Линдстрем («Медисин Хэт»)

4. « » – н Коул Эйзерман (программа USNTDP)

5. « » – н («СКА-1946»)

6. « » – з Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»)

7. « » – н Беркли Каттон («Спокан»)

8. « » – з («Торпедо»)

9. « » – з Зейн Парех («Сагино»)

10. « » – з Зеев Буйум (университет Денвера)

...

18. «Вашингтон» – н Игорь Чернышов («Динамо»)

...

27. «Каролина» – н Никита Артамонов («Торпедо»).