«Аризона» может выбрать Демидова на драфте НХЛ по версии ESPN, «Калгари» – Силаева, «Вашингтон» – Чернышова, «Каролина» – Артамонова
ESPN считает, что Иван Демидов может быть выбран Аризоной на драфте НХЛ.
ESPN представил модель драфта НХЛ. Команды распределены в рейтинге по проценту набранных очков в турнирной таблице регулярного чемпионата.
По мнению ESPN, в первой десятке могут быть два россиянина – Иван Демидов и Антон Силаев.
Список выглядит следующим образом:
1. «Сан-Хосе» – н Макклин Селебрини (университет Бостона)
2. «Чикаго» – з Артем Левшунов (университет Мичигана)
3. «Анахайм» – н Кайден Линдстрем («Медисин Хэт»)
4. «Коламбус» – н Коул Эйзерман (программа USNTDP)
5. «Аризона» – н Иван Демидов («СКА-1946»)
6. «Оттава» – з Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»)
7. «Монреаль» – н Беркли Каттон («Спокан»)
8. «Калгари» – з Антон Силаев («Торпедо»)
9. «Баффало» – з Зейн Парех («Сагино»)
10. «Сиэтл» – з Зеев Буйум (университет Денвера)
...
18. «Вашингтон» – н Игорь Чернышов («Динамо»)
...
27. «Каролина» – н Никита Артамонов («Торпедо»).