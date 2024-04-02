«Аризона» может выбрать Демидова на драфте НХЛ по версии ESPN, «Калгари» – Силаева, «Вашингтон» – Чернышова, «Каролина» – Артамонова

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ESPN считает, что Иван Демидов может быть выбран Аризоной на драфте НХЛ.

ESPN представил модель драфта НХЛ. Команды распределены в рейтинге по проценту набранных очков в турнирной таблице регулярного чемпионата.

По мнению ESPN, в первой десятке могут быть два россиянина – Иван Демидов и Антон Силаев.

Список выглядит следующим образом:

1. «Сан-Хосе» – н Макклин Селебрини (университет Бостона)

2. «Чикаго» – з Артем Левшунов (университет Мичигана)

3. «Анахайм» – н Кайден Линдстрем («Медисин Хэт»)

4. «Коламбус» – н Коул Эйзерман (программа USNTDP)

5. «Аризона» – н Иван Демидов («СКА-1946»)

6. «Оттава» – з Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»)

7. «Монреаль» – н Беркли Каттон («Спокан»)

8. «Калгари» – з Антон Силаев («Торпедо»)

9. «Баффало» – з Зейн Парех («Сагино»)

10. «Сиэтл» – з Зеев Буйум (университет Денвера)

...

18. «Вашингтон» – н Игорь Чернышов («Динамо»)

...

27. «Каролина» – н Никита Артамонов («Торпедо»).

7 комментариев
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Вот Демидов охренет, что каток у ска1946 лучше чем у Аризоны
+6
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+6
Ответ Bzz Pvz
НХЛ пора менять систему с драфтами и повысить потолок зарплат. Тогда у Аризоны, Сан Хосе сразу появятся и спонсоры, и фанаты
лимит на легионеров забыл😆
+5
0
+5
Вряд-ли . Если мы получаем 2 общий выбор и Демидов летом переберется в северную Америку то мы заберём Демидова. В принципе я думаю , что Селебрини и Демидов это вин-вин. Оба будут франчайзы.
+3
-2
+1
Имхо, Демидов сильнее всех, кто после Селебрини. Было бы интересно, если бы его Чикаго выбрал. Были бы с Бедардом как Кейн и Панарин.
+2
-1
+1
Ответ Hola Hola
Имхо, Демидов сильнее всех, кто после Селебрини. Было бы интересно, если бы его Чикаго выбрал. Были бы с Бедардом как Кейн и Панарин.
Демидов не будет играть в тройке с Бедардом:) Ричардсон определит его во вторую тройку и будет лепить из него 2 топ-центра .
+2
-1
+1
Ответ TOEWS
Демидов не будет играть в тройке с Бедардом:) Ричардсон определит его во вторую тройку и будет лепить из него 2 топ-центра .
Да к тому времени, как Демидов приедет, кто его знает, кто там в скульпторах будет. )
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