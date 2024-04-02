Гендиректор «Динамо»: «Для Кудашова буква «Д» и само «Динамо» – не пустой звук. Слухи подогревают интерес к происходящему. Есть передача «Пусть говорят» – пользуется популярностью»
Сергей Сушко высказался про тренера Алексея Кудашова.
«Динамо» подписало новое соглашение с главным тренером команды.
– Почему позволяются сторонние обсуждения в отношении спортивного блока команды? Такую работу явно не назовешь спокойной.
– У нас идет постоянный диалог о работе клуба и всех его процессов. Мы не живем слухами, а отталкиваемся от реальности.
Мы очень благодарны Алексею Кудашову за его стремление работать в нашем клубе. Для него буква «Д» и само «Динамо» – не пустой звук.
Я многое не могу рассказать, но хочу выразить Алексею Николаевичу большую признательность за всю работу. «Динамо» для него очень много значит.
Слухи были, есть и будут – нет ни одной отрасли, где их нет. Они тоже подогревают интерес к происходящему.
Есть такая передача «Пусть говорят» – она пользуется популярностью, – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.