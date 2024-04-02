Гендиректор «Динамо»: «Для Кудашова буква «Д» и само «Динамо» – не пустой звук. Слухи подогревают интерес к происходящему. Есть передача «Пусть говорят» – пользуется популярностью»

Сергей Сушко высказался про тренера Алексея Кудашова.

«Динамо» подписало новое соглашение с главным тренером команды.

– Почему позволяются сторонние обсуждения в отношении спортивного блока команды? Такую работу явно не назовешь спокойной.

– У нас идет постоянный диалог о работе клуба и всех его процессов. Мы не живем слухами, а отталкиваемся от реальности.

Мы очень благодарны Алексею Кудашову за его стремление работать в нашем клубе. Для него буква «Д» и само «Динамо» – не пустой звук.

Я многое не могу рассказать, но хочу выразить Алексею Николаевичу большую признательность за всю работу. «Динамо» для него очень много значит.

Слухи были, есть и будут – нет ни одной отрасли, где их нет. Они тоже подогревают интерес к происходящему.

Есть такая передача «Пусть говорят» – она пользуется популярностью, – сказал генеральный директор « » Сергей Сушко.