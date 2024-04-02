Коскинен завершит карьеру в «Лугано». 35-летний вратарь выступал за СКА и «Эдмонтон»

Теги Сибирь СКА Эдмонтон НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Микко Коскинен Хоккей

Голкипер «Лугано» Микко Коскинен завершит карьеру в 35 лет.

Как сообщает Iltalehti, 35-летний вратарь принял решение завершить игровую карьеру.

Последние два сезона он выступал за швейцарский «Лугано», куда перебрался после четырех сезонов в составе «Эдмонтона».

Кроме того, с 2013 по 2015 год Микко Коскинен играл за «Сибирь», а затем выступал за СКА и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе петербуржской команды (2015, 2017). 

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хороший вратарь,достойная карьера!
+3
-1
+2
Ответ Кирил Тарароев
Наверное в точ что он плохой вратарь?) 4 года в нефти показали все) Даже дед смит его переиграл
Ты че такой категоричный? Не стоит таким быть)
+1
0
+1
Ответ Alexander91
Хороший вратарь,достойная карьера!
Рановато… в чем причина..?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий