Коскинен завершит карьеру в «Лугано». 35-летний вратарь выступал за СКА и «Эдмонтон»
Голкипер «Лугано» Микко Коскинен завершит карьеру в 35 лет.
Как сообщает Iltalehti, 35-летний вратарь принял решение завершить игровую карьеру.
Последние два сезона он выступал за швейцарский «Лугано», куда перебрался после четырех сезонов в составе «Эдмонтона».
Кроме того, с 2013 по 2015 год Микко Коскинен играл за «Сибирь», а затем выступал за СКА и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе петербуржской команды (2015, 2017).