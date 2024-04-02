Коскинен завершит карьеру в «Лугано». 35-летний вратарь выступал за СКА и «Эдмонтон»

Голкипер «Лугано» Микко Коскинен завершит карьеру в 35 лет.

Как сообщает Iltalehti, 35-летний вратарь принял решение завершить игровую карьеру.

Последние два сезона он выступал за швейцарский «Лугано», куда перебрался после четырех сезонов в составе « ».

Кроме того, с 2013 по 2015 год играл за « », а затем выступал за и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе петербуржской команды (2015, 2017).