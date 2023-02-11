Ежов стал 13-м вратарем в истории КХЛ, сделавшим 30+ шатаутов с учетом плей-офф
Илья Ежов стал 13-м вратарем в истории КХЛ, преодолевшим отметку в 30 матчей на ноль.
Голкипер «Салавата Юлаева» отразил все 17 бросков по своим воротам в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Витязем» (4:0).
Теперь на его счету 30 шатаутов в КХЛ с учетом плей-офф.
Ранее этой отметки также достигли Василий Кошечкин (90 шатаутов), Александр Еременко (63), Илья Сорокин (60), Константин Барулин (50), Якуб Коварж (45), Станислав Галимов (43), Ларс Юханссон (42), Юха Метсола (36), Илья Проскуряков (34), Микко Коскинен (32), Майкл Гарнетт (31) и Игорь Бобков (30).
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