Ежов стал 13-м вратарем в истории КХЛ, сделавшим 30+ шатаутов с учетом плей-офф

стал 13-м вратарем в истории КХЛ, преодолевшим отметку в 30 матчей на ноль.

Голкипер « » отразил все 17 бросков по своим воротам в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Витязем» (4:0).

Теперь на его счету 30 шатаутов в КХЛ с учетом плей-офф.

Ранее этой отметки также достигли (90 шатаутов), (63), (60), Константин Барулин (50), Якуб Коварж (45), Станислав Галимов (43), Ларс Юханссон (42), Юха Метсола (36), Илья Проскуряков (34), Микко Коскинен (32), Майкл Гарнетт (31) и Игорь Бобков (30).