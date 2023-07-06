«Маттссон напоминает Коскинена, с ним армейцы брали два Кубка Гагарина». Артюхин о вратаре
Евгений Артюхин оценил переход голкипера Юхана Маттссона в СКА.
«Маттссон — один из самых качественных вратарей нашего чемпионата: рослый, габаритный, но при этом быстрый и ловкий. Этим он очень напоминает Коскинена, с которым армейцы брали два Кубка Гагарина. Это очень удачный пример точечной селекции, когда команда усиливает ту позицию, где есть проблемы.
Нельзя забывать и про тренера вратарей Ключникова, который теперь будет работать в СКА – последний рубеж петербуржцы укрепили значительно.
С Маттсоном в воротах у СКА есть все шансы взять трофей снова уже в ближайшем сезоне. Для того чтобы претендовать на Кубок, команде нужно в первую очередь быть уверенной в своем голкипере, это знает каждый, кто играл в хоккей на любом уровне. И Маттссон сможет придать такой импульс всем игрокам», — сказал экс-игрок клубов КХЛ.
У команды 50 игроков на контрактах - из них 6 или 7 вратарей