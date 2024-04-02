Кудашов о том, может ли взять на себя ответственность за поражение «Динамо»: «Безусловно. Виноват всегда тренер»

Алексей Кудашов заявил, что берет на себя ответственность за поражение «Динамо».

В нынешнем сезоне «Динамо» выиграло Кубок Континента, став лучшей командой Фонбет Чемпионата КХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Во втором раунде плей-офф клуб уступил « » со счетом 0-4 в серии.

– Можете взять ответственность за поражение на себя?

– Безусловно. А кто же еще несет ответственность? Виноват всегда тренер, – сказал главный тренер « » .