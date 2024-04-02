Кудашов о том, может ли взять на себя ответственность за поражение «Динамо»: «Безусловно. Виноват всегда тренер»
Алексей Кудашов заявил, что берет на себя ответственность за поражение «Динамо».
В нынешнем сезоне «Динамо» выиграло Кубок Континента, став лучшей командой Фонбет Чемпионата КХЛ по итогам регулярного чемпионата.
Во втором раунде плей-офф клуб уступил «Трактору» со счетом 0-4 в серии.
– Можете взять ответственность за поражение на себя?
– Безусловно. А кто же еще несет ответственность? Виноват всегда тренер, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
- кто из них готов биться. Среди защитников навести порядок.