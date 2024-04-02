Кудашов о том, может ли взять на себя ответственность за поражение «Динамо»: «Безусловно. Виноват всегда тренер»

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Алексей Кудашов заявил, что берет на себя ответственность за поражение «Динамо».

В нынешнем сезоне «Динамо» выиграло Кубок Континента, став лучшей командой Фонбет Чемпионата КХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Во втором раунде плей-офф клуб уступил «Трактору» со счетом 0-4 в серии.

– Можете взять ответственность за поражение на себя?

– Безусловно. А кто же еще несет ответственность? Виноват всегда тренер, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

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7 комментариев
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Самое главное , что сделал Кудашов - создал рабочую атмосферу в коллективе и нашел сочетания первых звеньев . Я тоже накидываю на Кудашова , что не мотивировал на ПО. Но оказалось много травмированных. Да тренер и не должен мотивировать профи с палкой в руках. Все понимают за что они играют. Жду , что найдут вратаря , иначе все труды насмарку . Коновалов, к сожалению, не для больших задач. Разобраться с молодежью
- кто из них готов биться. Среди защитников навести порядок.
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Ответ alexhoc
Крыс он, а не тренер. Воспитанник пятого колеса в телеге московского хоккея, благополучно удаленного. Именно по ходу игр видно, что он растерян и ничего не умеет. Звенья в новой ротации играть не могут. Это ещё в этом сезоне регулярки было меньше среднего травм... А иначе он и там бы провалился. Человек, уступающий дома витязю, нефтехимику и дважды подряд трактору в плей-офф, должен бежать на выход, быстро-быстро. Вместо этого он будет продолжать мучить болельщиков Динамо, и средняя посещаемость стадиона упадет. Мы же общаемся болельщиками, общее мнение: первый раз прощается, третий воспрещается. Кредит доверия исчерпан.
А пятое колесо - это Крылья Советов? Химик тогда четвертое? ))) или пока хромаем на трех?
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Хорошо что не ледовая арена где играли.
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В следующем сезоне есть ряд тренеров у которых последний шанс Кудашев, Козлов и Ротен. Прям любопытно как кубок делить будут или будут ли вообще )))
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Виноват однозначно. С таким составом мог решить любую задачу.А вратарская линия ? Катастрофа была изначальная, жаль что болельщики это понимали, а ТШ и руководство клуба нет.
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Ответ Dinamik1
Хорошо что не ледовая арена где играли.
О стрелочник нашёлся. А что команда с таким составом делала? В детском саду воспитатель в ответе а здесь взрослые мужики об....лись а Кудашов им выходит памперсы не дал.
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