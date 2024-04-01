10 819 зрителей – средняя посещаемость второго раунда Кубка Гагарина. Это рекорд. Также улучшен результат по общей посещаемости

Установлены рекорды общей и средней посещаемости для 2-го раунда плей-офф КХЛ.

КХЛ поделилась информацией о посещаемости второго раунда Кубка Гагарина.

Посещаемость второго раунда Кубка Гагарина сезона-2023/24:

– Рекорд общей посещаемости для второго раунда – 238 020 зрителей (предыдущий рекорд 213 481 в сезоне-2010/2011)

– Рекорд средней посещаемости для второго раунда – 10 819 зрителей (предыдущий рекорд 9 078 в сезоне-2018/2019).



Промежуточно за два раунда:

– Рекордная общая посещаемость – 645 290 зрителей (предыдущий рекорд 554 060 в сезоне-2010/2011)

– Рекордная средняя посещаемость – 9 928 зрителей (предыдущий рекорд 8 517 в сезоне-2018/2019).