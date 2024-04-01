10 819 зрителей – средняя посещаемость второго раунда Кубка Гагарина. Это рекорд. Также улучшен результат по общей посещаемости

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Установлены рекорды общей и средней посещаемости для 2-го раунда плей-офф КХЛ.

КХЛ поделилась информацией о посещаемости второго раунда Кубка Гагарина.

Посещаемость второго раунда Кубка Гагарина сезона-2023/24:

– Рекорд общей посещаемости для второго раунда – 238 020 зрителей (предыдущий рекорд 213 481 в сезоне-2010/2011)

– Рекорд средней посещаемости для второго раунда – 10 819 зрителей (предыдущий рекорд 9 078 в сезоне-2018/2019).
 
Промежуточно за два раунда:

– Рекордная общая посещаемость – 645 290 зрителей (предыдущий рекорд 554 060 в сезоне-2010/2011)

– Рекордная средняя посещаемость – 9 928 зрителей (предыдущий рекорд 8 517 в сезоне-2018/2019).

5 комментариев
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Ответ Габорик
Спасибо трём матчам в Питере и четырём в Омске, 3 раза по 24 и 4 раза по 12 тыщ :)
Скоро построят арену для Автомобилиста, так что рекорды будут только расти
+17
0
+17
Отлично !!!
+7
0
+7
Спасибо трём матчам в Питере и четырём в Омске, 3 раза по 24 и 4 раза по 12 тыщ :)
+8
-1
+7
Ответ Fg Gf
Скоро построят арену для Автомобилиста, так что рекорды будут только расти
Еще Нижний, там аншлаг обеспечен! Ларионов и Ананас как магнит)
+6
0
+6
Это здорово!
0
0
0
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