Федотов – 63-й россиянин, сыгравший в этом сезоне НХЛ. Это лучший результат за последние 20 лет

Иван Федотов – 63-й россиянин, сыгравший в этом сезоне НХЛ.

27-летний голкипер «Филадельфии» дебютировал в лиге, выйдя на замену в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (3:4 ОТ).

Он стал 63-м представителем России, сыгравшим в этом сезоне .

Вратари (12, повторение рекорда): Сергей Бобровский («Флорида»), Александр Георгиев, Иван Просветов (оба – «Колорадо»), Петр Кочетков («Каролина»), Илья Сорокин, Семен Варламов (оба – «Айлендерс»), Андрей Василевский («Тампа»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), Даниил Тарасов («Коламбус»), Илья Самсонов («Торонто»), Ярослав Аскаров («Нэшвилл»), (« »).

Защитники (18): Иван Проворов («Коламбус»), Павел Минтюков («Анахайм»), Илья Любушкин («Анахайм» и «Торонто»), Михаил Сергачев («Тампа»), Дмитрий Орлов («Каролина»), Артем Зуб («Оттава»), Владислав Гавриков («Лос-Анджелес»), Александр Романов («Айлендерс»), Дмитрий Куликов («Флорида»), Егор Замула («Филадельфия»), Никита Задоров («Калгари» и «Ванкувер»), Никита Охотюк («Сан-Хосе» и «Калгари»), Николай Кныжов, Шакир Мухамадуллин (все – «Сан-Хосе»), Никита Зайцев («Чикаго»), Александр Алексеев («Вашингтон»), Ян Кузнецов («Калгари»), Даниил Мироманов («Вегас» и «Калгари»).

Форварды (33): Никита Кучеров («Тампа»), Артемий Панарин («Рейнджерс»), Валерий Ничушкин («Колорадо»), Кирилл Капризов и Марат Хуснутдинов (оба – «Миннесота»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Павел Бучневич, Алексей Торопченко, Никита Александров (все – «Сент-Луис»), Андрей Свечников, Василий Пономарев (оба – «Каролина»), Александр Овечкин, Иван Мирошниченко (оба – «Вашингтон»), Евгений Кузнецов («Вашингтон» и «Каролина»), Владимир Тарасенко («Оттава» и «Флорида»), Владислав Наместников («Виннипег»), Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Егор Чинахов (все – «Коламбус»), Илья Михеев, Василий Подколзин (оба – «Ванкувер»), Андрей Кузьменко («Ванкувер» и «Калгари»), Иван Барбашев, Павел Дорофеев, Григорий Денисенко (все – «Вегас»), Евгений Дадонов («Даллас»), Яков Тренин («Нэшвилл» и «Колорадо»), Денис Гурьянов («Нэшвилл» и «Филадельфия»), Егор Афанасьев («Нэшвилл»), Александр Барабанов, Даниил Гущин (оба – «Сан-Хосе»), Клим Костин («Детройт» и «Сан-Хосе»), Георгий Меркулов («Бостон»).

Текущий результат по числу россиян в лиге стал лучшим за последние 20 лет (в сезоне-2003/04 хотя бы 1 матч провели 64 игрока). Рекордным остается сезон-2000/01 (72 игрока).