Худобин – 12-й российский вратарь, сыгравший в этом сезоне НХЛ. Это новый рекорд

– 12-й российский вратарь, сыгравший в этом сезоне НХЛ, это новый рекорд.

36-летний голкипер « » провел первый матч в лиге с января 2022 года – против «Вашингтона» (1:6).

Он стал двенадцатым российским вратарем, выходившим на лед в текущем сезоне .

Худобин присоединился к Игорю Шестеркину («Рейнджерс»), , (оба – «Айлендерс»), («Колорадо»), Андрею Василевскому («Тампа»), Сергею Бобровскому («Флорида»), («Каролина»), («Торонто»), («Коламбус»), («Нэшвилл») и («Аризона»).

Таким образом, обновлен рекорд по числу российских вратарей, сыгравших в сезоне НХЛ. Прошлый (11) был установлен в сезоне-2020/21 и повторен в сезоне-2021/22.

В целом Худобин стал 59-м россиянином, сыгравшим в этом сезоне НХЛ. Не менее одного матча в этом сезоне провели 12 вратарей, 15 защитников и 32 форварда.

Это максимальный показатель после локаута-2004/05. Рекордным остается сезон-2000/01, когда хотя бы один матч провели сразу 72 игрока.