Худобин – 12-й российский вратарь, сыгравший в этом сезоне НХЛ. Это новый рекорд
Антон Худобин – 12-й российский вратарь, сыгравший в этом сезоне НХЛ, это новый рекорд.
36-летний голкипер «Чикаго» провел первый матч в лиге с января 2022 года – против «Вашингтона» (1:6).
Он стал двенадцатым российским вратарем, выходившим на лед в текущем сезоне НХЛ.
Худобин присоединился к Игорю Шестеркину («Рейнджерс»), Илье Сорокину, Семену Варламову (оба – «Айлендерс»), Александру Георгиеву («Колорадо»), Андрею Василевскому («Тампа»), Сергею Бобровскому («Флорида»), Петру Кочеткову («Каролина»), Илье Самсонову («Торонто»), Даниилу Тарасову («Коламбус»), Ярославу Аскарову («Нэшвилл») и Ивану Просветову («Аризона»).
Таким образом, обновлен рекорд по числу российских вратарей, сыгравших в сезоне НХЛ. Прошлый (11) был установлен в сезоне-2020/21 и повторен в сезоне-2021/22.
В целом Худобин стал 59-м россиянином, сыгравшим в этом сезоне НХЛ. Не менее одного матча в этом сезоне провели 12 вратарей, 15 защитников и 32 форварда.
Это максимальный показатель после локаута-2004/05. Рекордным остается сезон-2000/01, когда хотя бы один матч провели сразу 72 игрока.
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