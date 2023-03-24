Худобин – 12-й российский вратарь, сыгравший в этом сезоне НХЛ. Это новый рекорд

Теги Чикаго Антон Худобин Семен Варламов Сергей Бобровский НХЛ рекорды Андрей Василевский Илья Сорокин Игорь Шестеркин Илья Самсонов Александр Георгиев Петр Кочетков Даниил Тарасов 1999 Ярослав Аскаров Иван Просветов Хоккей

Антон Худобин – 12-й российский вратарь, сыгравший в этом сезоне НХЛ, это новый рекорд.

36-летний голкипер «Чикаго» провел первый матч в лиге с января 2022 года – против «Вашингтона» (1:6). 

Он стал двенадцатым российским вратарем, выходившим на лед в текущем сезоне НХЛ.

Худобин присоединился к Игорю Шестеркину («Рейнджерс»), Илье Сорокину, Семену Варламову (оба – «Айлендерс»), Александру Георгиеву («Колорадо»), Андрею Василевскому («Тампа»), Сергею Бобровскому  («Флорида»), Петру Кочеткову («Каролина»), Илье Самсонову («Торонто»), Даниилу Тарасову («Коламбус»), Ярославу Аскарову («Нэшвилл») и Ивану Просветову («Аризона»). 

Таким образом, обновлен рекорд по числу российских вратарей, сыгравших в сезоне НХЛ. Прошлый (11) был установлен в сезоне-2020/21 и повторен в сезоне-2021/22. 

В целом Худобин стал 59-м россиянином, сыгравшим в этом сезоне НХЛ. Не менее одного матча в этом сезоне провели 12 вратарей, 15 защитников и 32 форварда.

Это максимальный показатель после локаута-2004/05. Рекордным остается сезон-2000/01, когда хотя бы один матч провели сразу 72 игрока.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Egorsav
Ответ DenSpM
В данном конкретном случае лучше бы осталось 11..
Человек не играл столько, сложно в его возрасте резко вкатиться. Вопросы конечно есть к пропущенным...думаю, уже не выйдет на прежний уровень.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eltex Kirin
После такого возвращения, будет снова отвоёвывать себе место в рамке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DenSpM
В данном конкретном случае лучше бы осталось 11..
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гекдениз Кардениз
Ответ albert_lucky
Дополняю новость. Канадских вратарей в сезоне 30, американских 23, шведских 10, финских 9, чешских 8.
По кпд бы еще стату сделали я думаю наши в лидерах будут учитывая топовых киперов
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
albert_lucky
Дополняю новость. Канадских вратарей в сезоне 30, американских 23, шведских 10, финских 9, чешских 8.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxximus
За стражей ворот 🥂
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий