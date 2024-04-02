Михаил Кравец: «Считают, что Кравец не для больших побед. А не большое дело поднять команду с последнего места и вывести в финал конференции? Непонятно унижение, недоверие»
Михаил Кравец высказался о том, что его считают тренером не для больших побед.
Специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера «Авангарда» в ходе серии второго раунда Кубка Гагарина против «Локомотива». Тренера уволили после поражения 0:7 во втором матче серии.
– Поступали ли вам уже какие-то предложения о работе?
– Вы знаете, пока предложений никаких не поступало. Как я тут услышал в одной передаче, вот такими действиями все-таки портят тренерскую репутацию.
Сейчас у всех в памяти остается только вот этот плей-офф, эти последние три игры. А то, что было сделано до этого, год назад, это все куда-то исчезает.
Может быть, вы слышали: считают, что Кравец не для больших дел, не для больших побед.
А разве это не большое дело – поднять команду с последнего места и вывести в финал конференции? Или при создании новой команды поднять ее на второе место и пройти первый раунд?
Вот такое какое-то унижение, недоверие для меня всегда непонятно – именно в мою сторону.
Я не идеал, я не святой, но то, что я честно, со всем сердцем и душой отдавался команде, – это было всегда, – сказал бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.
Пусть он с себя спросит, если он такой хороший, почему тогда команда не встала за него, а наоборот, заиграла лучше?
Ну а по поводу предложений, так он себя сам закапывает своим интервью))
Докажи теперь в другой команде что руководство Авы ошиблось!!!!!
Что Локомотиву, что АкБарсу - в одну калитку игра при нем была!!! И дело не во вратарях (точнее, не только в них)
Второй раунд то проиграл Звягин, как его не хвали
....
еще как нет. там авангард играл все матчи на выезде.
Но у меня нет никаких претензий к «Авангарду», я все понимаю. Такая у нас работа, – сказал Михаил Кравец." - слова Кравца 19.03.24... Зачем ты, фрайер, сдал назад?
Да многих увольняли и в гораздо менее очевидных ситуациях, и ничего, мужчины как-то достойней реагировали, а тут взрослющий мужик разнылся, а внизу ему ещё и сочувствют. Он вроде жив-здоров, а в остальном жалеть его нечего.
Обмельчала земля на характеры, если такой скулёж ещё и сочувствие вызывает.
Навсегда запомнят его испуганные, выпученные глаза перед матчами с Локо.