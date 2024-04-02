Михаил Кравец: «Считают, что Кравец не для больших побед. А не большое дело поднять команду с последнего места и вывести в финал конференции? Непонятно унижение, недоверие»

Михаил Кравец высказался о том, что его считают тренером не для больших побед.

Специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера «Авангарда» в ходе серии второго раунда Кубка Гагарина против «Локомотива». Тренера уволили после поражения 0:7 во втором матче серии.

– Поступали ли вам уже какие-то предложения о работе?

– Вы знаете, пока предложений никаких не поступало. Как я тут услышал в одной передаче, вот такими действиями все-таки портят тренерскую репутацию.

Сейчас у всех в памяти остается только вот этот плей-офф, эти последние три игры. А то, что было сделано до этого, год назад, это все куда-то исчезает.

Может быть, вы слышали: считают, что Кравец не для больших дел, не для больших побед.

А разве это не большое дело – поднять команду с последнего места и вывести в финал конференции? Или при создании новой команды поднять ее на второе место и пройти первый раунд?

Вот такое какое-то унижение, недоверие для меня всегда непонятно – именно в мою сторону.

Я не идеал, я не святой, но то, что я честно, со всем сердцем и душой отдавался команде, – это было всегда, – сказал бывший главный тренер « » .