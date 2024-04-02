Михаил Кравец: «Считают, что Кравец не для больших побед. А не большое дело поднять команду с последнего места и вывести в финал конференции? Непонятно унижение, недоверие»

Теги Авангард КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Чемпионат.com Хоккей

Михаил Кравец высказался о том, что его считают тренером не для больших побед.

Специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера «Авангарда» в ходе серии второго раунда Кубка Гагарина против «Локомотива». Тренера уволили после поражения 0:7 во втором матче серии.

– Поступали ли вам уже какие-то предложения о работе?

– Вы знаете, пока предложений никаких не поступало. Как я тут услышал в одной передаче, вот такими действиями все-таки портят тренерскую репутацию.

Сейчас у всех в памяти остается только вот этот плей-офф, эти последние три игры. А то, что было сделано до этого, год назад, это все куда-то исчезает.

Может быть, вы слышали: считают, что Кравец не для больших дел, не для больших побед.

А разве это не большое дело –  поднять команду с последнего места и вывести в финал конференции? Или при создании новой команды поднять ее на второе место и пройти первый раунд?

Вот такое какое-то унижение, недоверие для меня всегда непонятно – именно в мою сторону.

Я не идеал, я не святой, но то, что я честно, со всем сердцем и душой отдавался команде, – это было всегда, – сказал бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

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22 комментария
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Ответ Alex9999995
У человека амбиции, он не согласен на поражение, как команды, так и личного результата. Кравец мужик с характером. Очень жаль его.
Вообще не жаль. Приспособленец льет слезы что его таки раскрыли. Противно на такое смотреть. Авангард наделал много ошибок, в ом числе и с великими тренерами, и ни один ничего подобного не нес. Белоусова выгнали по скотски. Он только спустя много лет рассказал об этом. Сумманеннв выгнали точно так же. Тишина.
Пусть он с себя спросит, если он такой хороший, почему тогда команда не встала за него, а наоборот, заиграла лучше?
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+25
Может быть он и отдавался всем сердцем, но цепляясь за результат в регулярке, он просто не подготовил команду к ПО, а когда команда начала буксовать, он от неё дистанцировался и ещё всех обвинил кроме себя.
Ну а по поводу предложений, так он себя сам закапывает своим интервью))
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Да кто там его унижает все время? Ротенберг, вон, тоже чуть ли не со дна поднял команду на посту главного тренера (перед этим, правда, ее туда и опустив). Делает ли это его выдающимся тренером? Кравец все мыслит категориями аутсайдеров, и клубов-середнячков. Какие-то рекорды в регулярке вспоминает, на какое место выводил. В Витязе это бы ему, вероятно, зачлось. Но в топ-клубах спрашивать будут по результатам ПО, и только ПО, и выход в полуфинал КГ - это удовлетворительное выступление, а не какое-то достижение. За два года показал себя крепким средним тренером (не разделяю мнения, что Кравец вовсе бездарь). Не более.
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+19
Жаль Кравца! Понимаю его отчасти. Но сейчас он сам себя закапывает. Надо успокоится. А для себя понять кому можно пожать руку , а кому нет. Кстати , в Великобритании у многих есть хорошая традиция : если за год контакт в твоем телефоне тебе не позвонил ни одного раза , то этот номер просто удаляется из телефона .
+15
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+12
Ответ Alex9999995
У человека амбиции, он не согласен на поражение, как команды, так и личного результата. Кравец мужик с характером. Очень жаль его.
С каким к чёрту характером? Мне крайне стрёмно смотреть, как в комментах многие жалеют обиженного взрослого человека, который весь день машет кулаками после драки, в которой он не вывозил, язвит и иронизирует в стороны игроков и помощника, напрямую и открыто жалуется в прессу, что его унизили и не понимали, скулит о том, как его якобы предали и не защитили. Это поведение обиженной бабы, а не мужика с характером, и называться характером и вызывать сочувствие это может только у подобных ему. Ты можешь сколь угодно казаться хорошим дядькой, и даже быть им, а однажды что-то случится, когда ты раскроешься лучше, и сейчас раскрылся Кравец, и вот сочувствовать подобному раскрытию просто позорно, потому, что это его интервью натуральный позор и есть.
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не будь в команде Буше и Ткачева, Авангард тренера Михаила Кравца боролся бы за попадание в плей-офф с 8 места, и не факт что выиграл бы эту борьбу
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Много лет,да практически всю жизнь болею за Авангард,слежу за другими командами.И ни разу я не слышал от тренеров различных команд столько грязи которую он вылил на команду,на коллег по тренерскому цеху,и это убогое создание тренировало мою любимую команду.Мне вас жаль убогий и никчёмный тренер.
+8
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+6
Задело его. Понятно.
Докажи теперь в другой команде что руководство Авы ошиблось!!!!!
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У человека амбиции, он не согласен на поражение, как команды, так и личного результата. Кравец мужик с характером. Очень жаль его.
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Правильно сделали, что выгнали его!!! Хвалиться тем, что за 2 года прошел Сибирь и Ладу в первом раунде ( при всем уважении этим командам - успехом считать их проход нормальный тренер не должен), а во 2-м - Магнитку (вот это да, есть чему радоваться) - неправильно!!!
Что Локомотиву, что АкБарсу - в одну калитку игра при нем была!!! И дело не во вратарях (точнее, не только в них)
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Ответ artem klishin
прям личная драма у человека. остаётся только посочувствовать. отношение к тренеру в КХЛ безжалостное. не даёшь результат в течение 1-2 сезонов – тебя увольняют.
Ну и нечего ему тогда делать в главных, если так он всё это воспринимает.
+2
0
+2
прям личная драма у человека. остаётся только посочувствовать. отношение к тренеру в КХЛ безжалостное. не даёшь результат в течение 1-2 сезонов – тебя увольняют.
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Ещё пару таких высказываний, и не поступит предложений даже из ВХЛ. Да, закончил регулярку на втором и прошёл первый раунд, да, увольнение обидное. Сломался, по ходу, на эмоциях высказывает всё. Новый сезон покажет, кто прав.
Второй раунд то проиграл Звягин, как его не хвали
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А разве это не большое дело – поднять команду с последнего места и вывести в финал конференции?
....
еще как нет. там авангард играл все матчи на выезде.
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Ну так правильно говорят, что он не для больших дел и больших побед, большие дела это борьба за кубок, борьбы этой и в прошлом ПО не было, а в этом тем более. А на счёт того, что мы теперь должны только радоваться и петь дифирамбы Кравцу за прошлогодний ПО, на мой взгляд тот АКБ мы могли проходить, будь у нас другой ГТ. Ну и во-вторых результат нужно давать здесь и сейчас, а не жить прошлыми заслугами.
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"Карьера тренера складывается по-разному. Единственное, я расстроился, что мне не дали даже маленького шанса, чтобы исправить ситуацию в серии с «Локомотивом», доказать нашу хорошую работу.

Но у меня нет никаких претензий к «Авангарду», я все понимаю. Такая у нас работа, – сказал Михаил Кравец." - слова Кравца 19.03.24... Зачем ты, фрайер, сдал назад?
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Тут обоюдно стороны повели себя не правильно. Убрали главного, ну и пусть идёт своей дорогой. Нет надо было начать обсуждение, особенно не красиво слышать комментарии от Шарипзянова, не достойно капитана. А Звягин обделается, в этом я абсолютно уверен, но конечно буду рад если окажусь не прав.
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Ответ Ыжык
Вообще не жаль. Приспособленец льет слезы что его таки раскрыли. Противно на такое смотреть. Авангард наделал много ошибок, в ом числе и с великими тренерами, и ни один ничего подобного не нес. Белоусова выгнали по скотски. Он только спустя много лет рассказал об этом. Сумманеннв выгнали точно так же. Тишина. Пусть он с себя спросит, если он такой хороший, почему тогда команда не встала за него, а наоборот, заиграла лучше?
Во, красавчик. А то я читаю все эти его сопли и набрасывания на коллег и коллектив, читаю и противно прям (я человек посторонний, никаких предубеждений к Кравецу у меня не было, да и нет), и в шоке, что многие в комментах жалеют бедного дядю, распустившего нюни и пассивно-агрессивно набрасывающего и на вратарей, и на Звягина, и на менеджмент, и на Шарипзянова.
Да многих увольняли и в гораздо менее очевидных ситуациях, и ничего, мужчины как-то достойней реагировали, а тут взрослющий мужик разнылся, а внизу ему ещё и сочувствют. Он вроде жив-здоров, а в остальном жалеть его нечего.
Обмельчала земля на характеры, если такой скулёж ещё и сочувствие вызывает.
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Спёкся дядька
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Кравец половину очков набрал играю в овертайме три на четыре! И как это помогло в ПО?
Навсегда запомнят его испуганные, выпученные глаза перед матчами с Локо.
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Где увидеть календарь плей-офф КХЛ, тот еще квест на этом сайте.
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