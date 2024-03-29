Серебряков про удаление за подножку: «Когда Бывальцев начал убирать, я сделал движение в шайбу. Старался аккуратно сыграть. Надо было выстоять меньшинство»

Никита Серебряков прокомментировал удаление за подножку в игре с «Автомобилистом».

СКА проиграл « » (4:5) в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Петербургский клуб завершил выступления в плей-офф в этом сезоне, уступив со счетом 1-4 в серии.

Во втором периоде матча вратарь СКА Никита Серебряков был удален на две минуты за подножку против . Это большинство было реализовано хоккеистами «Автомобилиста», которые этим голом сделали счет 4:3.

– Расскажи, как ты сам видел эпизод с нарушением?

– С моей стороны казалось, что он подальше выпустил шайбу, то есть был почти на руках, я понимал, что он не сможет бросить. И в момент, когда он начал убирать, я просто сделал движение в шайбу.

Там даже видно, что клюшка пошла не вперед, а немного в бок, потому что я выбил шайбу.

Потом не было никакого движения, я старался аккуратно сыграть, чтобы она ушла и все, решил не делать обратное движение клюшкой, чтобы, наоборот, не было никаких движений.

Но имеем, что имеем. Все равно надо было тогда выстоять меньшинство, что, к сожалению, не получилось, – сказал вратарь СКА Никита Серебряков.