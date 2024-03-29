Серебряков про удаление за подножку: «Когда Бывальцев начал убирать, я сделал движение в шайбу. Старался аккуратно сыграть. Надо было выстоять меньшинство»

Теги СКА Автомобилист видео КХЛ Кубок Гагарина Никита Серебряков Алексей Бывальцев Хоккей

Никита Серебряков прокомментировал удаление за подножку в игре с «Автомобилистом».

СКА проиграл «Автомобилисту» (4:5) в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Петербургский клуб завершил выступления в плей-офф КХЛ в этом сезоне, уступив со счетом 1-4 в серии.

Во втором периоде матча вратарь СКА Никита Серебряков был удален на две минуты за подножку против Алексея Бывальцева. Это большинство было реализовано хоккеистами «Автомобилиста», которые этим голом сделали счет 4:3.

– Расскажи, как ты сам видел эпизод с нарушением?

– С моей стороны казалось, что он подальше выпустил шайбу, то есть был почти на руках, я понимал, что он не сможет бросить. И в момент, когда он начал убирать, я просто сделал движение в шайбу.

Там даже видно, что клюшка пошла не вперед, а немного в бок, потому что я выбил шайбу.

Потом не было никакого движения, я старался аккуратно сыграть, чтобы она ушла и все, решил не делать обратное движение клюшкой, чтобы, наоборот, не было никаких движений.

Но имеем, что имеем. Все равно надо было тогда выстоять меньшинство, что, к сожалению, не получилось, – сказал вратарь СКА Никита Серебряков.

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9 комментариев
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СКА чемпион!
По нытью!
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Как только клюшку выставил шлагбаумом перед едущим на скорости соперником, считай 99,9% что будет подножка. Шансы её избежать были, если бы Бывальцев перепрыгнул клюшку (чего он делать не стал бы однозначно, да и попросту не смог бы), либо если Серебро успел бы убрать клюшку обратно (это было физически нереально сделать, потому что он в этот момент лёг на живот). Поэтому есть, что есть. По современным правилам 2 минуты.
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Проиграли три (!) домашних питерских матча. И все свели к обсуждению одного удаления. Самим то не смешно?!
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Да все ваше меньшинство,г-н Серебряков,это 10-15 сек. и вынимай.
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Да пора уже барменов опрашивать. Сколько можно эту бодягу прокачивать?
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Серебряков из себя Дж.Куика строит, играет агрессивно. Пока не прет. Из молодых вар - Набоков следующий бриллиант нашего цеха! Сильнее Кочеткова 100%, потенциал огромный.
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Эпизод трактовался согласно правилам, хотя мое мнение, что можно пересмотреть это правило хотя бы для голкиперов, уж очень велика вероятность сбить игрока когда голкипер играет в шайбу.
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С чего она молодая то?, абсолютно средняя по возрасту команда-сиарше ммг, локомотива, трактора и многих других. Да и по качеству игры и по качеству игроков весьма-весьма средний состав.
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Ответ Борух73
Проиграли три (!) домашних питерских матча. И все свели к обсуждению одного удаления. Самим то не смешно?!
это было переломное удаление, точка не возврата для СКА в игру и путёвки на отдых😄
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