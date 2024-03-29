Серебряков о вылете СКА: «Была собрана отличная молодая команда. Хорошо играли, добавляли, набирали обороты. Надо проанализировать, понять, что пошло не так»
Никита Серебряков объяснил поражение СКА в плей-офф КХЛ.
СКА проиграл «Автомобилисту» со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.
– У нас была собрана отличная молодая команда. Мы хорошо играли, добавляли, набирали обороты.
Тяжело сказать, почему мы не смогли выиграть эту серию. Надо выдохнуть и все проанализировать, понять, что пошло не так.
– Победный матч в серии?
– Мы всегда старались играть в свою игру. Где-то точенно исправляли отдельные моменты. Понимали, что отступать некуда, сплотились, играли как один коллектив.
В пятом матче мы тоже лезли на ворота, была хорошая игра, но где-то, может, не повезло.
– Переезд на новую арену?
– Поначалу было тяжеловато.
Но хочу сказать спасибо персоналу, Роману Борисовичу (Ротенбергу), всем, кто работал над тем, чтобы переезд нам давался комфортно, там с каждым дням становилось уютнее.
Конечно, отличаются отскоки от бортов, лед другой, обстановка вокруг. Как держать концентрацию, когда на тебя смотрит 20 тысяч человек? К этому надо привыкать, – сказал вратарь СКА Никита Серебряков.
А то всё заикался...
а игроки ска всё гадают)))
захожу в лифт, за мной девушка с пятым размером груди и вырезом посередине, я уставился на грудь и застыл
Она говорит:что замер?! жми давай!
А,ПОТОМ ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК)
Дружище ты чего?!?
1:4 легли без шансов, теперь вот болельщики виноваты, что пришли