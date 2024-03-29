Серебряков о вылете СКА: «Была собрана отличная молодая команда. Хорошо играли, добавляли, набирали обороты. Надо проанализировать, понять, что пошло не так»

Никита Серебряков объяснил поражение СКА в плей-офф КХЛ.

СКА проиграл «Автомобилисту» со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

– У нас была собрана отличная молодая команда. Мы хорошо играли, добавляли, набирали обороты.

Тяжело сказать, почему мы не смогли выиграть эту серию. Надо выдохнуть и все проанализировать, понять, что пошло не так.

– Победный матч в серии?

– Мы всегда старались играть в свою игру. Где-то точенно исправляли отдельные моменты. Понимали, что отступать некуда, сплотились, играли как один коллектив.

В пятом матче мы тоже лезли на ворота, была хорошая игра, но где-то, может, не повезло.

– Переезд на новую арену?

– Поначалу было тяжеловато.

Но хочу сказать спасибо персоналу, Роману Борисовичу (Ротенбергу), всем, кто работал над тем, чтобы переезд нам давался комфортно, там с каждым дням становилось уютнее.

Конечно, отличаются отскоки от бортов, лед другой, обстановка вокруг. Как держать концентрацию, когда на тебя смотрит 20 тысяч человек? К этому надо привыкать, – сказал вратарь СКА Никита Серебряков.