Серебряков о вылете СКА: «Была собрана отличная молодая команда. Хорошо играли, добавляли, набирали обороты. Надо проанализировать, понять, что пошло не так»

Теги СКА Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Никита Серебряков Хоккей

Никита Серебряков объяснил поражение СКА в плей-офф КХЛ.

СКА проиграл «Автомобилисту» со счетом 1-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

– У нас была собрана отличная молодая команда. Мы хорошо играли, добавляли, набирали обороты.

Тяжело сказать, почему мы не смогли выиграть эту серию. Надо выдохнуть и все проанализировать, понять, что пошло не так.

– Победный матч в серии?

– Мы всегда старались играть в свою игру. Где-то точенно исправляли отдельные моменты. Понимали, что отступать некуда, сплотились, играли как один коллектив.

В пятом матче мы тоже лезли на ворота, была хорошая игра, но где-то, может, не повезло.

– Переезд на новую арену?

– Поначалу было тяжеловато.

Но хочу сказать спасибо персоналу, Роману Борисовичу (Ротенбергу), всем, кто работал над тем, чтобы переезд нам давался комфортно, там с каждым дням становилось уютнее.

Конечно, отличаются отскоки от бортов, лед другой, обстановка вокруг. Как держать концентрацию, когда на тебя смотрит 20 тысяч человек? К этому надо привыкать, – сказал вратарь СКА Никита Серебряков.

14 комментариев
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Никита, мы тут уже давно все проанализировали, не читаешь что ли?
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Они там все пьяные или курят что? Добавляли, набирали обороты, сплотились, отступать некуда: 1-4 в серии. Спасибо «как бы тренеру».
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надо слово молодая команда запретить. сначала орали что козыри.тузы.а сейчас детворой себя считают
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он хороший вратарь...но по ходу с него получиться хороший адвокат после карьеры. сколько причин.особенно 20 тысяч болельщиков мешали. один нахвалиться немог...а тут ...
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Ну что, увидел уровень нормальных команд?
А то всё заикался...
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уже все всё знают - переезд, самолётные ноги, ЕГЭ...
а игроки ска всё гадают)))
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Чутка не наныли себе на кубок
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в этом расследовании, главное, не выйти на самих себя
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Это "не так" носит фамилию Ротенберг
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Ненадо тебе думать, Роман за вас подумает.
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Вчера меня девушка вырубила.
захожу в лифт, за мной девушка с пятым размером груди и вырезом посередине, я уставился на грудь и застыл
Она говорит:что замер?! жми давай!
А,ПОТОМ ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК)
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Надо было больше писем о судействе писать.
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«Не повезло»?!?🤣
Дружище ты чего?!?
1:4 легли без шансов, теперь вот болельщики виноваты, что пришли
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